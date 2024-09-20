熱炒店炒螺肉「9成是非洲大蝸牛」嚇壞他 網再揭：雪螺就是福壽螺

台東縣原鄉部落發生吃了蝸牛小米粽中毒身亡案，震驚社會，一開始不少人都猜測是否與蝸牛有關，有網友就表示自己很愛吃熱炒店的「炒螺肉」，後來知道所謂的「螺肉」就是「非洲大蝸牛」，讓他嚇得不敢再吃。不過不少內行人都解釋，熱炒店的螺肉都是養殖也經過專業處理的，所以不用擔心。

這名網友在Threads發文寫道，自己很愛「炒螺肉」這道菜，到熱炒店一定都會點，但這幾天看了新聞後才知道，原來這道自己最愛的料理，竟然是「非洲大蝸牛」。他說除非業者特別強調使用海螺，不然九成都是「非洲大蝸牛」，這讓他嚇得直呼「是那個我每次下雨就會不小心踩死好幾隻的路邊黏黏大蝸牛！」

原PO說以前不知道炒螺肉都是用蝸牛，所以都吃得很爽，如今得知後心裡也難以接受，但他也強調很多養殖食用蝸牛都處理得很乾淨了，自己不敢吃蝸牛單純只是心理陰霾。

貼文引起許多討論，「沒有人會不知道吧」、「這不是很多人都知道的嗎？」、「常識」、「一直都是啊，你可能只是太年輕」、「有分好幾種喔！海螺、田螺、蝸牛」、「以前就知道了，現在還是會吃」、「你不孤單，我也是這次看到新聞才知道」、「難怪每次看到蝸牛都很想吃」、「那個都人工養殖的，放心吃」。

還有網友分享自己和家人吃過的經驗，「我前婆婆都會趁下雨後去撿，炒辣很好吃，幸運的話撿到母的有蛋」、「我爸說他年輕時吃過一次蝸牛肉，結果事後眼睛長出很大一坨白色像眼屎的東西，從此他就再也不敢吃蝸牛了」、「昨天回家吃完晚餐跟爸媽還有堂叔看新聞，他們小時候居然都吃過！真是驚掉我的下巴了」、「沒錯，小時候下過雨後會跟阿嬤去路上撿回家加菜」。

另外也有不少人解釋，非洲大蝸牛是熱炒店常見菜色，而「炒雪螺」就是白化的福壽螺，在熱炒店或超市賣的雪螺肉就是福壽螺，這些都是養殖可食用的，也會經過專業處理，因此不用太擔心。