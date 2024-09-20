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她驚見年輕人塞爆淡水巷弄 內行人曝真相：20年前就這樣了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在淡水一處巷弄驚見正在外出用餐的淡江大學學生們。 圖／「eshenn95._」Threas授權使用
原PO在淡水一處巷弄驚見正在外出用餐的淡江大學學生們。 圖／「eshenn95._」Threas授權使用

通常大學周遭都有許多餐飲小吃，而這些店家都是學生們填飽肚子的活力來源。有一名女網友近日經過淡水一處巷弄時，發現竟然被人潮擠得滿滿的，讓她誤以為是在排演唱會入場，而照片曝光後，也釣出眾多淡大學生和校友的解釋。

原PO在Threads分享照片和影片，從中可看到狹窄的巷弄裡擠滿了人群，而且多為年輕人，全都往同一個方向移動，而且時間還是中午時分，讓原PO看了也驚呼地說，「人多到以為在排什麼演唱會入場」，貼文一出也引來眾人討論。

不少學長姐留言解釋，這是淡江大學學生們中午時外出覓食的情況，「淡江菸橋日常，應該是中午放飯時間」、「這不是淡江日常嗎？」、「大學城中午時常規操作，以前人更多」、「淡江吃飯時間人就是那麼多啊，我以前也會去水源街買吃的」、「一看就知道要去大學城午餐」、「剛開學正常，過一陣子人就會少很多了」。

照片也勾起不少校友往日回憶，「好懷念的大學城日常」、「我20幾年前唸淡江就是這樣了」、「20年前就長這樣，我第一次看到也很驚訝，下個月之後你也會很驚訝人都去哪了？」、「沒想到淡江學生還是這麼多，好扯！20年前就這樣了，所以我都避開尖峰時間買飯。學校週邊的餐廳開店時間很長，因為隨時都有人進來吃飯。剛開學不久才會這樣，之後不少人就知道要避開人潮吃飯。人潮就會會比較分散了」、「天啊！好懷念哦，以前中午下課吃個飯真的擠得要死」。

淡江大學

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