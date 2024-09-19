想找同款不知道名字…他搜「物理老師保溫杯」找到了 網笑翻：以為公發

想買東西的時候，可能遇過腦袋裡有畫面，卻沒有正確名稱，導致難以搜尋。一名網友想找一款杯子，卻不知道名稱，只好下關鍵字「物理老師保溫杯」亂查，結果還真的找到了。

一名網友在Threads上發文表示，想找一款杯子卻不知道叫什麼，但印象中好像都是老師在用，就打出「物理老師保溫杯」亂查，結果還真的搜到他想找的杯款，原PO還附上搜尋頁面以茲證明。

這令人異常熟悉的保溫杯引發廣大網友共鳴，「笑出來，一樣到我以為是老師都公發」、「笑死，歷史老師桌上也有」、「數學老師也有」、「哈哈哈哈哈全世界的物理老師都用這款嗎」、「我都叫他老師牌保溫杯」。

也有不少愛用者大力推薦，「因為瓶口大很好洗，又有保溫功能，用蠻多年了」、「這個非常耐用」、「這個牌子的，都超好用的，家裡也買了幾個」、「這超保溫耶」。