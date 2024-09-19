日本學生帶清香？他籲台校體味管理 網不挺：氣候是兩個世界

日前一名網友在社交平台發文透露，自己9月待在炎熱的日本，卻發現搭電車下課的學生都沒有體臭，因此認為台灣教育應正視體味管理，許多網友對此表示不認同。

原PO在社交平台Threads上發文指出，「日本人的體味管理真的是從小養成」，因為原PO在氣溫仍熱的9月待在日本，即使搭電車遇到成群下課的學生，卻不覺得有聞到異味，反而認為學生個個「乾爽清香」，文末更呼籲，國民義務教育採納體味管理課程。

有網友認為由於氣候不同導致台日差異，「台灣的濕度是另一個世界吧」、「你要不要看看台灣這什麼爛天氣，去年6月去日本，每天2萬步一滴汗都沒有衣服也不臭」、「日本人在台灣環境裡面，體味管理有一半會爆炸」、「日本氣候較乾燥，沒台灣那麼黏」，但是也有網友對此反駁，「那是大家的既定印象，今年東京、京都的夏天又濕又熱喔，我常台日兩地跑，感受最明顯」。

有網友則分享自己觀察到日本人也有體味，「沒有欸！我在沖繩下課時間搭電車，進來一群看起來像是剛訓練完社團活動的高校生；還是會有汗臭味啊」、「8點後坐一下西側的山手線，你就會改變想法了，各種酒味＋香水變質＋汗水味」、「並沒有，夏天的日本只是沒這麼嚴重」、「日本人也會有汗臭啊」，但也有人說，「去過台灣、香港、歐洲幾個國家、日本，日本非通勤時間的電車是最好的」。