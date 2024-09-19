可愛造型冰塊配咖啡卻變「大型溺斃現場」 網一看笑翻：根本殺人事件

炎炎夏日，在家中喝東西時，加個冰塊就能讓飲品變得更清涼。而市面上除了一般常規的製冰盒以外，也有一些特殊的造型款式，讓人能夠做出特別的冰塊，喝起來也別有一番滋味。然而最近有位日本網友，卻在利用造型製冰盒做冰塊時，產生了令人尷尬的效果。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「KgwMlk」最近分享，表示日前發現了一個特別的製冰盒，上頭造型來自於知名遊戲「Final Fantasy」系列「仙人掌怪」。當網友看到這個製冰盒時，立刻覺得這麼可愛的造型，如果用來做冰塊，搭配早餐的咖啡歐雷品嚐，一定能讓早餐變得更有味道。

沒想到在實際利用這個製冰盒做出冰塊，泡進飲料之後，看上去卻像是好幾隻仙人掌怪，不幸在飲料中溺斃的模樣，讓網友十分詫異，直呼「跟我想像得完全不同」。而這樣的反差畫面，也引來不少網友的回應。

許多網友紛紛表示「全溺水了」、「感覺一邊哭喊一邊融化著」、「都在喊救命吧」、「特級咒物仙人掌」、「簡直像是勞災現場」、「想看泡進抹茶牛奶的樣子」、「殺人事件」、「也就是你正在喝一堆仙人掌怪的屍體」、「這個要喝之前絕對會猶豫」、「確實也算是『別有一番風味』啦」。