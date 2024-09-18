超大聲！北市驚天大雷「地板也在震」 網嚇傻：以為山崩

日前，颱風一個接一個生成，台灣近期因受到葡萄桑颱風影響，北部、東北部、馬祖不定時有降雨情況，而氣象署預計周五蘇力颱風可能生成。今（18）日晚間9點多時，台北市突然一雷聲，地板甚至跟著震動，嚇壞不少人，更有網友直言「我以為山崩」。

一名網友在臉書社團「我是東湖人」提問，「東湖人剛才有聽到天空奇怪的爆炸或雷聲？」，並坦言自己並未看到閃電。貼文一出，吸引許多網友留言，「閃電超誇張的，沒多久就傳出超大雷響」、「當下以為又地震了，連房子都在震動」、「我以為山崩」、「在家裡不知道有沒有閃電，但是那雷聲很誇張，還以為是甚麼東西倒塌了」。

還有住在其他地區的網友表示，「汐止也聽到！」、「超可怕，我們在南湖國小裡也聽到了」、「松山區也聽到了」、「大直有聽到轟隆聲」。另一名女網友在「信義區三兩事」分享，台北市信義區下雨又大雷，連台北101都快看不清。

北市的驚天大雷也在Threads上引起討論，有網友指出，這是他此生聽過最大的雷聲，家人甚至以為他在家丟球砸到窗戶。