媽弄丟1物竟成紅娘！妹子興奮「太多神秘巧合」 嗨喊：撿到老公

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聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，因為某次媽媽將手機弄丟，讓她意外遇到現在的老公。示意圖／ingimage
女網友表示，因為某次媽媽將手機弄丟，讓她意外遇到現在的老公。示意圖／ingimage

不少人容易忘東忘西，常常忘記東西放在哪裡。一名女網友在Dcard透露，因為媽媽非常粗心大意，經常將東西弄丟，因此兩人便決定將聯絡資訊夾在手機殼中，後來手機真的不慎丟失被撿去警局，也讓原PO意外遇到「理想型對象」，於是她主動追求，最終與對方修成正果。

原PO以「媽媽掉了手機，幫我撿到一個老公...」發文稱，媽媽是個粗心大意的人，小時候帶她去逛菜市場，在某菜攤買完東西後，就直接將她留在原地，過了20分鐘才發現女兒不在，趕快沿著原路回去找人。原PO指出，媽媽經常弄丟東西，曾經在三個月內丟失兩支手機，讓她非常傻眼，於是兩人決定在手機殼內夾一張聯絡資訊。

某天原PO媽媽真的將手機弄丟，「正當大家在四處找手機時，突然有個人打給我，原來是市場附近警局，說他們撿到手機撥打紙條上的電話」。到警局後，她發現一旁的警察長得很帥，於是趁媽媽辦失物招領手續時，主動與對方聊天，並要到警察私人的聯絡方式。

原PO表示，帥警察稱在看到她的當下，就覺得很可愛，但礙於警察的身分，不敢有過多交流，不料原PO竟大膽出擊。此外，她透露，當時撿到手機的其實是另一名同事，「只是同事交班給他（帥警察）處理，沒想到處理出一個老婆，太多神秘的巧合導致我們最後在一起」。

之後雙方開始交往，而今天（18日）更是兩人結婚的好日子。她分享，因為兩人是透過媽媽掉手機而認識，所以決定用喜帖上的插圖訂製一對手機殼，並將彼此的Instagram的QR碼印在對方的手機殼上，「還好我是主動的人才沒有錯過，跟大家分享我的喜氣，許願單身的都可以順利脫單、交往的可以結婚」。

貼文底下，許多網友表示，「超可愛的故事，緣分真的好奇妙」、「我準備好了，請問推薦哪邊掉手機？」、「我都在手機殼裡夾100元，以防沒帶錢出門，活該我單身」、「放聯絡資訊第一次看到，我都放載具條碼」。

Dcard 老公 警察

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