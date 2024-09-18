妹子凌晨4點叫外送員上樓做1事 萬人按讚：很好賺

許多人都喜歡利用外送來解決三餐，甚至還有民眾會請外送人員幫忙做其他和送餐無關的服務。有一名女網友凌晨四點還叫外送，但她並不是因為肚子餓想吃東西，而是家裡出現蟑螂，讓她嚇得只能請外送人員來幫忙處理。

這名女網友在Threads貼出和外送人員的對話擷圖，只見昨天（17日）中秋節凌晨4點多時，她發現家中出現蟑螂，因為實在太害怕了，只好利用外送平台點了超商的飲料，等外送人員抵達時，她再發訊息詢問對方是否可以上樓幫忙打蟑螂，而自己點的飲料可以送給對方喝，並且會再給100元小費。

這樣另類的要求，外送員也爽快答應，從照片中可看到穿著白色衣服的外送員站在廁所外協助抓蟑螂，原PO也將畫面拍下，並無奈地說「凌晨四點請外送員幫忙打蟑螂，有夠荒謬…」。

貼文也吸引逾萬人關注，「天啊！這個人是天使」、「女生的話建議還是要小心一點，畢竟外送員是什麼樣的人我們不知道」、「下次有需要可以PO在打工網上，應該滿多人應徵的」、「是我直接給500，會打蟑螂的男生真的難遇到」、「原來外送是萬能的」、「好像很好賺」、「太拚了吧！凌晨四點居然還有人在跑外送」、「再過不久，外送就會有打蟑螂收費服務了」。

還有網友分享請人幫忙的經驗，「100超少！以前ptt打工版也有人在徵打蟑螂，大部分都給500，我有找過一次，超多人應徵」、「妳撿到便宜了，我上次請跑腿來打一次500」、「我同事不知道上網哪找，半夜打蟑螂500塊」、「我有請警衛幫我打過，真的是走投無路不管三七二十一了」、「我真的曾經剛好叫了外送，那時沒疫情可以送到家門，但一個人抱著孩子拜託他幫我打，真的沒辦法了…超感謝那個好心外送員」。