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吸逾萬人按讚...麥香鷄為何不用「雞」？官方小編6字回應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣麥當勞示意圖。記者杜建重／攝影
台灣麥當勞示意圖。記者杜建重／攝影

麥當勞是許多人首選的速食餐廳，近日有網友發現麥當勞的菜單上，像是麥香鷄、麥克鷄塊、勁辣鷄腿堡等品項，都是使用鳥字旁的「鷄」，而並非常用的「雞」，在好奇心驅使下，原PO發私訊詢問官方小編，「不好意思冒昧請問一下，為什麼你們的麥香『鷄』是用『鷄』而不是『雞』，請問是有什麼特別的涵義嗎？」

原PO截圖分享在Threads發文並寫下「麥當勞小編會回我嗎？」，立刻引起一波討論，「建議改成麥香G」、「這問題也困惑了我好幾年」、「我真的快笑死，到底為什麼要問這種事情」、「應該是四十年前麥當勞進到台灣時就用鷄了，一直傳到現在，至於為什麼是用鷄？好像是因為那個年代都是用鷄吧」、「因為這是『鷄』密」、「為了證明他們用的是真材實鳥」。

也有網友從未發現有異樣，「我從來沒發現字體的不同，你好強喔」、「我根本沒發現是用這個鷄」、「我也想知道」、「連我也不知道」、「你沒講我都不知道」；對此，竟意外釣出官方小編，留言寫下「天鷄不可洩漏」，有網友則笑稱，「麥當勞現身開示了」、「其實小編也不知道」。

還有人提出個人見解，「我有查過兩個字的意思其實一樣，鳥部代表長尾的禽類，隹部代表短尾的禽類，用起來好像沒什麼不一樣，鷄是雞的異體字而已」，而根據教育部重編國語辭典修訂本》指出，「鷄」就是「雞」的異體字，意思一樣。

Threads 教育部 速食 餐廳 麥當勞

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