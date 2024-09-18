台灣銀髮經濟不成功？ 網曝事實：年長者1原因更需要住都市

台灣少子化嚴重，社會面臨高齡化問題，日前有位網友好奇表示「銀髮經濟喊那麼多年，為什麼我國的銀髮經濟還是不太成功，老人為主的村落幾乎都只剩凋零？」對此，多數網友認為「老人為了醫療方便，更往都市擠，而且全世界的老人村都凋零」。

一名網友在PTT發文表示，台灣跟日本都面臨了少子化、高齡化的問題，但銀髮經濟喊了很多年，國內許多以老人為主的村落、純老人生活圈幾乎都凋零。原PO表示，「很多都非得要用青年回鄉，或者青年務農這種混居才能勉強成功」，讓他疑惑「為什麼我國的銀髮經濟還是不太成功？甚至連一些原本設定已退休族為主的地區，發展也會不太好」，因此文末他好奇「如果銀髮經濟成功，是不是相對能解決全部人都往都市擠的問題？」

文章曝光後，引來網友不同看法，有網友認為老人還是會往都市擠，「老人當然還是會往都市醫療豐富的地方擠啊」、「大醫院都在都市，郊外生活機能不好，老了更要住在都市」、「老人其實都住在蛋黃區，因為福利好，而且台灣健保讓老人的醫療支出相對其他國家低，就不用特別準備醫療基金」、「老人是最需要回歸都市的，台北市老人分佈最多」。

也有人指出全球各地的老人村都凋零了，「日本鄉村哪裡沒有凋零？日本鄉村的房價都崩了，房子免費送」、「全世界的銀髮都做不起來，老了各方面都退化，什麼都不能玩，才造就老人不花錢」、「你沒看到日本鄉村勞動力嚴重不足」。