5萬人看傻！賣場推車當中秋烤肉架引譁然 真相曝光店家發聲
昨天（17日）是中秋節，雖然今年沒有連假，但不少人還是照樣和親朋好友一起烤肉。不過有一名女網友發現，有人竟然將大賣場的手推車拿來當烤肉架，她將照片PO上Threads，引起5萬多人關注。
從原PO貼出的照片看到，一群人圍著一台賣場手推車烤肉，他們將炭火放在推車內部，上面再架一個鐵網，鐵網上則擺放肉類、海鮮等食材，有人還拿著夾子不斷地在翻動食材，儼然把手推車當作「烤肉架」在使用，讓原PO看了非常傻眼，直呼「烤肉不要到處拿人家賣場推車」。
貼文一出，不少網友留言討論，「莫非我昨天看到有人偷家樂福的推車就是…」、「這真的很有才，但我記得它的塗料加熱是不是有毒？」、「會不會中秋節過後，那些賣場消失的推車都回來了」、「這個炭火的高度食物烤得熟嗎？」、「這樣烤的肉總覺得怪怪的」、「很沒道德耶，這樣放上面烤等於是損害」、「推車那種鐵的材質放炭火，烤起來的煙會不會有致癌物？」
只不過從照片上難以判斷是否為台灣賣場的手推車，卻也釣出家樂福小編在官網臉書轉貼發文「奇怪？這烤肉架我們明明沒在賣」，但根據香港《晴報》報導，這張照片是出自2018年時香港一名男子所為，推車也是屬於當地惠康超市所有。店家表示，為了方便客人購物後運送商品，因此容許民眾交100元港幣（約台幣411元）押金借用手推車，但這樣的行為明顯破壞手推車，因此強調「有關方面絕對可以追究責任」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言