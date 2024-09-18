自己開車也會暈車？她練一小時車就開始暈 網建議：可先買暈車藥

人們出外旅行時常經歷暈車或暈船的情形，不但身體受了折磨而且還大大掃了玩興，但自己開車也會暈車嗎？一名女網友發文求助，表示自己目前還在練車的階段，未料練了一小時就開始暈車，於是請教網友：「沒想到自己開車也會暈車，不是通常坐前座比較不會暈車嗎？」

一名女網友在Dcard發文，她前陣子去監理站申請學習駕照，目前開車還是「菜鳥」等級，才開了三次車而已，今天她去一個很空曠的停車場練車，一直練直線跟轉彎而已，練了一個小時左右，就開始「暈車」了。

原PO坦承，小時候給家人載每一次都會暈車，長大時坐山路才會暈車，沒想到自己開車也會暈車，家人在得知情況後，也勸她不要考駕照了，但原PO真的很希望能夠開車上路，於是請教網友到底該怎麼辦？

此文一出，不少網友猜測可能原因，建議可先吃暈車藥，「可以先吃個暈車藥，然後轉彎記得慢點，轉彎帶速度很容易暈」、「有可能太熱，或是因為一直擺頭」、「剛練習暈車很正常，因為妳想像的，跟妳手操作出來的沒有同步，每個人暈車的時間長度不同，也可以理解為疲勞駕駛」、「妳可以先算一下自己大約開多久會暈，每次暈車就休息一下，除非妳已經對於方向盤的轉向非常熟練還會暈，那可能真的要考慮藥物控制」。

此外，台大醫院官網也有提到如何改善暈車症狀，要避免暈車就必須減少視覺─前庭不協調的現象。例如搭船時上甲板眺望遠方的地平線；搭車時坐前座看前方的路，待在艙房中時可把眼睛閉上，或是儘量臥床休息。此外載具較穩定的行駛也可減少晃動的刺激，例如開車過彎時儘量放慢，避免突然的加速或煞車。