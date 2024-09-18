考駕照監考官嚴格嗎？她總「壓線」擔心自己考不過 過來人解答：不會抓細節

無論是考汽車還是機車駕照，皆需通過筆試和路考，及格者才可領取駕照。一名女網友發文詢問，她下個月就要考駕照了，但近日練習時經常「壓線」，讓她懷疑自己究竟能不能過，因此詢問網友「請問考駕照的時候，監考官會很機車嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她下個月就要考駕照了，平時在駕訓班練車沒什麼問題，但是教練蠻激動的，她照教練的方法開車總是會「壓線」，後來用自己的方法就沒壓的那麼誇張了，但教練如此激動，還是讓原PO不禁懷疑自己是否能考過，所以詢問網友「請問考駕照時，監考官會很機車嗎？想尋求你們的解答或分析」。

此文一出，不少過來人表示，監考官並不會太嚴格，「當初考的時候和監考官幾乎沒說話，沒有大問題的話考官應該就是安靜的坐在旁邊，扣分也是等考完下車看到他們的計分表才知道的」、「在場內考的，考官會刻意去抓小細節嗎？」。

不過也有網友表示，監考官有點「小兇」，「會提醒，但有點小兇，如果怕唸可能要提前做一些心理建設」、「我的考官一個很安靜，一個很吵，還一直踩我煞車」。

也有網友搬出自己的經驗，勸原PO不要太擔心，「我自己是心態保持的還不錯所以全程沒失誤，考官提醒的都是太近太晚彎之類的，但後面我開得不錯（S型沒停車一次到位，上坡沒熄火沒倒退），考官就沒說甚麼了，主要還是多練習培養信心啦」、「至於道考，考官理論上不能說話，因為有錄音錄影要送到監理站，會說話大概就是妳哪裡扣分或是叫妳下車」。