到信義區吃飯穿著有「潛規則」？ 網曝：1物超NG

在台北市信義區逛街也有服裝潛規則？日前一名網友發文表示，他跟家人在信義區聚餐，沒想到被罵「你怎麼穿拖鞋來這種地方吃飯，你是什麼意思？」不過貼文曝光後，許多人直言「本來就不能穿拖鞋」。

一名網友在PTT發文表示，他下午要跟家人聚餐，結果剛到信義區附近，就被家人責備「穿拖鞋」到餐廳吃飯，家人罵「你怎麼穿拖鞋來這種地方吃飯，你是什麼意思？」讓他傻眼直呼「穿拖鞋不行嗎？我又不是穿藍白拖鞋，而是穿很像涼鞋的拖鞋」。

原PO氣憤喊「穿拖鞋怎麼了嗎？還是說真的信義計劃區很屌？有餐廳穿拖鞋不能進去？」

對此，許多網友批評「你爽就好，我媽也會這樣唸我，這樣穿去吃飯就是沒品」、「有些地方還真不行阿，你沒吃過這種喔？」、「美食街可以，有名餐廳你還是打扮一下」、「有錢就可以穿的破爛？難怪台灣人美感零分」、「就是有沒有禮數的問題，你爽就好」、「餐廳還是不要穿拖鞋，高級點的餐廳還要求穿衣物要有領子」、「對自己沒有禮貌沾沾自喜？」、「破萬元的拖鞋還是拖鞋呀，你是不是沒去比較高級的地方吃過飯？」、「這跟有錢沒錢無關，吃飯聚餐穿拖鞋就滿失禮的」、「台灣人真的都不會看場合來注重服儀」。

有人則反諷「如果你是金城武就沒事」、「穿拖鞋要配襪子不是常識嗎」、「有沒有穿白長襪，如果有就是潮男」、「長相問題」、「老黃的話赤腳都能吃」。

不過也有人力挺原PO，「我住旁邊豪宅啊，我都穿拖鞋去耶」、「可以啊，我都穿拖鞋」、「信義區的地主穿的都很破爛巡街」、「信義區不就普通場合」、「我從小到樓下逛街只穿夾腳拖都沒事」、「我去家裡旁邊都穿拖鞋吃飯啊」、「我每次都穿拖鞋去」、「我都穿拖鞋走路去遛狗逛街啊」。