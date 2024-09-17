訂餐廳只能搬出「林志穎」！她憂以後怎麼辦？內行人曝1招：可以用很久

台灣機車族人數眾多，騎機車是許多人日常生活中重要的交通方式之一，甚至有機車族習慣戴安全帽到處「趴趴走」。一名在台生活的日籍攝影作家，近日在台灣超商目睹「戴安全帽的阿伯」入店消費，令他驚訝地直呼以為是強盜。他補充，「在全家吃飯時，有阿北沒穿上衣，只戴著安全帽進來，我超緊張」，對此不少網友認同這是很沒有禮貌的行為。

2024-09-15 14:08