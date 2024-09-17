訂餐廳只能搬出「林志穎」！她憂以後怎麼辦？內行人曝1招：可以用很久
打電話預訂餐廳時，你是否都遇過這種情況？一名網友分享，自己的名字中有個「穎」字，每次打電話訂餐廳，都要說出「林志穎的『穎』」，店員才聽得懂，擔心隨著時代變化，不能再拿林志穎出來舉例。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「好奇問，名字有穎的人訂位時的說明」為題，指出自己的名字裡有個「穎」字，打電話訂餐廳時，曾說過「聰穎的『穎』」，或「天資聰穎的『穎』」，至少都要重複2次以上，才能成功訂位，最後乾脆都說「林志穎的『穎』，但她好奇，隨著時代改變，不知道林志穎還可以用多久，好奇大家都怎麼說？
貼文一出後，多數網友都表示「沒講過林志穎，我都講戴資穎欸，哈哈」、「一秒想到戴資穎，現在還有被選進國小課本，應該可以用很久」、「以前都用聰穎、林志穎，現在多個戴資穎可以講」、「以前都說林志穎，現在改說戴資穎」、「天資聰穎算是很常見的字吧？這也要講兩次喔」、「其實名字會用的穎，大多應該都是這個字吧？有需要特別講喔？」。
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