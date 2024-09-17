她見星宇航空「14字標語」狂點頭！一票網友爆共鳴：超貼切

「Garmin Run亞洲系列賽」日前和星宇航空、Uber Eats、富邦金控等企業合作，吸引不少跑者報名參加。對此，一名女網友發現星宇航空的14字標語，有感而發PO上網，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，在大佳河濱公園看到「Garmin Run亞洲系列賽」，其中星宇航空的立牌寫下14字標語，內容是「讓你變好的過程，從來不會太舒服」，讓她有感而發，直呼「這是真的，共勉之」。

貼文一出後，多數網友都認同，紛紛表示「真的是如此，所以高溫高壓才會成為鑽石」、「這句話用在任何地方都太貼切了」、「我們沒有吃苦就不會有現在的自己」、「變好的過程總是特別辛苦」、「未來都會感謝以前的自己」、「好勵志」、「完全正確」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「是什麼樣的挫折讓你產生這樣的信念？變好的過程也可以很舒服自在的」、「也有很多讓人不舒服的事情，不會讓人們變得更好，所以最重要的還是想辦法讓自己變得更好」、「這句話要看行業，許多傳產行業是每天用生命在換」、「與其努力不如跟著趨勢，站在出風口的豬，都好過下面全力奔跑的人」。