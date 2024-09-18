「OUTLET冰到冰箱」啥意思？ 手機打字方式竟可看出年齡

不少民眾會使用語音輸入來加速訊息傳送，但因其目前無支援台語，讓許多人在使用語音輸入時，常會有「台灣國語」或「錯別字」的情況發生。

「OUTLET」原來是「黑輪」 網友笑翻：我媽也超常這樣

近日有名網友在社交平台Threads上分享，習慣講台語的母親使用語音輸入傳訊息給他「OUTLET冰到冰箱」，讓原PO一臉問號，詢問後才知道原來「OUTLET」是「黑輪」，讓他哭笑不得。文章一出，引起網友熱議，許多人紛紛表示「我媽媽也常常這樣」、「（題外話）我覺得如果手機的語音功能出現「台語識別」那會不會對長輩來說是一大商機」、「我爸是把outlet叫黑輪」、「笑瘋，我媽也超愛這樣一堆錯字」、「我也會語音輸入然後都給我亂輸入， 然後大家開始玩文字猜謎」。

手機打字方式曝年齡！你愛用「大拇指」還「食指」？

日前一位達人Tyler Morgan於TikTok上表示，透過手機打字的方式可以猜出年紀，並將使用手機的族群分為4部分，像是千禧世代（1981年～1996年出生）的人習慣用單手打字或雙手的大拇指輸入訊息，而Z世代 （1997年～2012年出生）也傾向使用單手打字，但他們偏好「滑動打字」，不過目前這種打字方式不支援注音鍵盤。此外，50多歲的人則較常用雙手的食指來打字；65歲以上會用非慣用手握住手機，再用另一隻手的食指打字。但也有網友認為這只是打字的習慣不同，與年齡並無正相關。

看更多網路溫度計文章

「電話恐懼症」是什麼？急著打電話根本不是談正事？眾人揭黑暗面：幾條訊息就解決了

不是小老鼠？他儍眼資深同事「＠」獨特唸法：聽得懂就好

只有老人才用逗號？Dcard網友反對：真正的老人是「這樣」

打LINE電話很沒禮貌嗎？兩派網友論戰「不爽不要接」 2訊息被點名很討厭

傳訊息講「密我」就老了？「PM」、「EM」是什麼意思？網揭正確使用時機