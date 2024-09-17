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超便宜！蛋黃酥1顆20元敢買嗎？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在菜市場發現一顆蛋黃酥竟然只要20元，好奇發問「敢買一顆20元、用塑膠袋裝的蛋黃酥嗎？」。示意圖，聯合報系資料照片，記者王慧瑛攝影
一名網友分享，近期在菜市場發現一顆蛋黃酥竟然只要20元，好奇發問「敢買一顆20元、用塑膠袋裝的蛋黃酥嗎？」。示意圖，聯合報系資料照片，記者王慧瑛攝影

許多民眾都會在中秋節購買蛋黃酥送禮，品質較高的蛋黃酥，一顆都要接近百元。對此，一名網友分享，近期在菜市場發現一顆蛋黃酥竟然只要20元，好奇發問「敢買一顆20元、用塑膠袋裝的蛋黃酥嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「菜市場單顆裝蛋黃酥一顆20元你敢買？」為題，指出近期逛菜市場發現有攤販在賣蛋黃酥、綠豆椪等月餅，都是裸裝單顆販賣，一顆居然只要20元，為了嚐鮮買了一顆蛋黃酥和綠豆椪回家，直呼「吃起來很不錯，特別是有烤過的香氣，就是蛋黃酥或綠豆椪應該有的味道」，但同時也好奇「大家敢買一顆20元的蛋黃酥嗎？」。

貼文一出後，多數網友都認為便宜又好吃就好，紛紛表示「本來就差不多這個價，當盤子久了真以為蛋黃酥很貴」、「有什麼不敢的，這才是真實的價格」、「敢啊，一顆裝得漂漂亮亮60元就比較好嗎」、「買阿，再去買品牌的盒子放進去」、「加店租一顆40你都敢買了，20是怕什麼」、「不同品牌蛋黃酥拿去回烤，就不信你吃得出來」。

不過，也有部分網友認為品質不佳，指出「自己做過點心就知道，如果算上工錢，20元應該不是什麼好貨」、「鹹蛋黃只有1/4吧」、「夜市都要賣25了，20我還真不敢吃」。

中秋節 月餅 蛋黃酥

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