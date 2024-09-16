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去年連假多補班多惹民怨！今中秋節獨放仍引論戰 網：之前制度蠢

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節示意圖。記者賴香珊／攝影
中秋節示意圖。記者賴香珊／攝影

去年彈性連假政策造成連假多補班多的狀況，導致許多上班族反彈，今年政府取消補班日，讓想放連假的上班族自行請假。有位網友就表示，「去年這是很愚蠢的政策吧？補班日要上班的公司，莫名其妙要連上六天，股市又硬生生少一天開盤日，只有旅宿業有賺到」。

一名網友在PTT發文表示，今年中秋節如果按去年的邏輯，就是上上周六補班，然後周一放假，變成連四休」，原PO批評「現在看起來去年這是很愚蠢的政策吧，補班要上班的公司，莫名其妙連上六天，股市也硬生生少一天開盤日，只有旅宿業有賺到，想請假的人，自己周一休一休就好了，也幸好政府從善如流，把這種蠢制度取消，到底是誰會喜歡彈性連休？」

文章引來支持的網友表示，「今年好多了，自己請假不會？」、「政府過度干預都不是好事」、「連上6天真的很累」、「很討厭連休」、「補班真的很鳥，反而比平常更忙，這樣改有需要的人自己可以湊連假」、「硬湊連假就是圖利國旅漲價，學生老師困擾，民眾外出支出增加」、「連假三、四天都只是塞車而已！」、「超蠢，硬要把大家假期安排一起，什麼都貴，人還多」，不少人贊成國定假日想放連假自己請，大讚人潮分流好處，就有網友發文稱讚竹科今天「難得順暢」，上班車潮剩4成，巨城周末免排隊，「上班的感覺有夠清爽」。

但也有網友認為連假補班較好，指出「連休比較好，現在週一自己請感覺也不能放鬆」、「我就是喜歡連假很多天的人」、「不想連上6天的也可以自己請假呀，還不一定要請補班當日，日期更彈性，而且星期六補班通常比較輕鬆，還好我們公司強制連休了，這間公司真的很適合我」、「我很懷念去年」、「沒全體放假，自己請假有什麼用，還是得看訊息回覆呀」、「講難聽點是給不敢請假的人方便，我喜歡連假，然後補班」、「我待過的公司都不補班的，好懷念連假」。

中秋節 補班日 連假

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