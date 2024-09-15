誰才是紅茶界的霸主？他激推「這2家」 網友大讚：會回甘

台灣販售的飲品琳瑯滿目，除了手搖飲商家林立外，不少超商與速食店也推出各式各樣的飲品供消費者選擇。近日，有網友分享自己私藏的兩家好喝紅茶，且都不是出自於飲料店，網友們紛紛贊同：「兩個都服！」

一名網友在PTT論壇以「在此宣佈最好喝紅茶霸主」為題發文，說明自己最喜愛全家的「仙女紅茶」以及「摩斯紅茶」，兩家都可稱作為紅茶界霸主。貼文一出吸引大批網友贊同，不少人表示，「兩個都服！」、「摩斯紅茶確實可以」、「同意，這兩款味道很接近，好喝會回甘」。

事實上，摩斯在網路上有著「被漢堡耽誤的紅茶店」如此美譽，有曾經擔任員工的網友分享店內煮茶方式，「MOS紅茶好喝是在於它是用真的紅茶包去泡的，除了茶跟糖之外沒有其他添加物，是真的茶飲，有時一天都要煮十幾桶才夠賣」。

全家推出的「仙女紅茶」也深受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供

也有網友在貼文底下推薦原PO其他茶飲，「統一麥香跟純喫茶才是王者」、「推一手的琥珀紅茶」、「約翰紅茶跟一手私藏」、「微熱山丘的日月潭紅玉」、「娜杯紅茶，雖然停賣了」。