超划算！他曝光好市多1時段試吃分量超大 會員掀共鳴：像不用錢在切

知名美式大賣場「好市多」（Costco）以倉儲式銷售，主打低價格、高品質的商品，吸引不少小型企業主與一般家庭大量採買。近日，一名美食部落客拍片發現商家白天與晚上試吃分量大不同，有趣的對比內容瞬間掀起網友熱議。

美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」近期分享了一段好市多相關短片，比較商家白天開門和晚上閉店前試吃分量的差異，發現臨近閉店前店員們熱情呼喊各種試吃，有泡芙、可頌、大理石麵包、銅鑼燒及芒果奶酪...等，令他訝異的是，所有試吃品分量都超大，是白天的兩倍以上。

影片曝光不到一天便達到55萬次觀看，更有7千多次轉發，不少人留言回應，「我閉店前在美食區吃到牛肉捲跟雞肉捲，超大塊，像不用錢在切」、「終於被我這個乞丐超人刷到了，以後打烊前的Costco就是我的家」、「之前21:00左右到，壽司排了6、7次吧，店員終於發完，我也默默的吃飽了」。

自稱是賣場前員工的網友出面解釋，好市多之所以有這項「德政」，也是為了讓不能過夜的食物不被浪費，「因為這些試吃品沒有用完，東西就會丟掉，沒辦法留下來（過去員工路過）」、「因為有開過就不能繼續留，要丟掉，但又不想浪費，所以給的速度直接翻倍」。