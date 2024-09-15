快訊

陸男駕橡皮艇直闖林口海岸背景曝光 他「1說詞」有矛盾…海巡人員疑惑

肥胖讓雄性禿更早報到 醫曝男性及女性可治療的臨界點在何時

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

聽新聞
0:00 / 0:00

超划算！他曝光好市多1時段試吃分量超大 會員掀共鳴：像不用錢在切

聯合新聞網／ 綜合報導
有部落客發現好市多白天與晚上試吃分量大不同，有趣的對比內容瞬間掀起網友熱議。示意圖／聯合報系資料照
有部落客發現好市多白天與晚上試吃分量大不同，有趣的對比內容瞬間掀起網友熱議。示意圖／聯合報系資料照

知名美式大賣場好市多」（Costco）以倉儲式銷售，主打低價格、高品質的商品，吸引不少小型企業主與一般家庭大量採買。近日，一名美食部落客拍片發現商家白天與晚上試吃分量大不同，有趣的對比內容瞬間掀起網友熱議。

美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」近期分享了一段好市多相關短片，比較商家白天開門和晚上閉店前試吃分量的差異，發現臨近閉店前店員們熱情呼喊各種試吃，有泡芙、可頌、大理石麵包、銅鑼燒及芒果奶酪...等，令他訝異的是，所有試吃品分量都超大，是白天的兩倍以上。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

影片曝光不到一天便達到55萬次觀看，更有7千多次轉發，不少人留言回應，「我閉店前在美食區吃到牛肉捲跟雞肉捲，超大塊，像不用錢在切」、「終於被我這個乞丐超人刷到了，以後打烊前的Costco就是我的家」、「之前21:00左右到，壽司排了6、7次吧，店員終於發完，我也默默的吃飽了」。

自稱是賣場前員工的網友出面解釋，好市多之所以有這項「德政」，也是為了讓不能過夜的食物不被浪費，「因為這些試吃品沒有用完，東西就會丟掉，沒辦法留下來（過去員工路過）」、「因為有開過就不能繼續留，要丟掉，但又不想浪費，所以給的速度直接翻倍」。

Costco 好市多 省錢 賣場

延伸閱讀

CP值高！好市多這款咖啡粉好喝又百搭 老饕：特價掃10瓶起跳

鬆好多！好市多這牌衛生紙縮水了 網曝2年殘酷變化：沒比較沒傷害

好市多這款神級飲品「1杯只要9元」 老饕大讚：不用去日本搬了

折扣殺紅眼！好市多名牌鍋具「1千6有找」 內行一眼看出便宜關鍵

相關新聞

誰才是紅茶界的霸主？他激推「這2家」 網友大讚：會回甘

台灣販售的飲品琳瑯滿目，除了手搖飲商家林立外，不少超商與速食店也推出各式各樣的飲品供消費者選擇。近日，有網友分享自己私藏的兩家好喝紅茶，且都不是出自於飲料店，網友們紛紛贊同：「兩個都服！」

超划算！他曝光好市多1時段試吃分量超大 會員掀共鳴：像不用錢在切

知名美式大賣場「好市多」（Costco）以倉儲式銷售，主打低價格、高品質的商品，吸引不少小型企業主與一般家庭大量採買。近日，一名美食部落客拍片發現商家白天與晚上試吃分量大不同，有趣的對比內容瞬間掀起網友熱議。

50人烤肉預算2萬怎麼配？ 麥當勞大推「不生氣菜單」掀熱議

俗話說「月圓人團圓」，一年一度的中秋節將至，不少家庭喜歡聚在一起賞月、烤肉來共度美好佳節。就有網友詢問大家「50人的烤肉食材該如何準備？」，竟釣出連鎖速食店「麥當勞」官方回應，幽默風趣的留言建議讓網友驚呼：「我真的開始好奇麥當勞小編到底是誰」。

中秋烤肉越來越式微？ 網指三大原因：一斷就回不去了

說到中秋節就會聯想到烤肉，不過近日有網友指出，觀察這幾年中秋的風氣，發現會在戶外烤肉的人越來越少。貼文曝光後，底下留言區也直指三大原因。

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

搭乘高鐵自由座時，若遇到老弱婦孺，你會讓座嗎？一名網友表示，近期搭高鐵看到一位媽媽背著小孩，身邊還帶了幼兒，但卻沒有任何乘客讓位，最後讓位的竟是一名白髮蒼蒼的爺爺，讓她氣炸喊「真的很想罵髒話」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

什麼東西一定要在百貨公司買？內行人揭1關鍵：不要貪小便宜

你買東西會選擇網購還是直接到現場購買？一名網友好奇，什麼東西是一定要去百貨公司的專櫃購買的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。