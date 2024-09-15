50人烤肉預算2萬怎麼配？ 麥當勞大推「不生氣菜單」掀熱議

俗話說「月圓人團圓」，一年一度的中秋節將至，不少家庭喜歡聚在一起賞月、烤肉來共度美好佳節。就有網友詢問大家「50人的烤肉食材該如何準備？」，竟釣出連鎖速食店「麥當勞」官方回應，幽默風趣的留言建議讓網友驚呼：「我真的開始好奇麥當勞小編到底是誰」。

一名網友在Threads上發文，詢問大家：「2萬元50個人烤肉，你會怎麼買食材？」，竟釣出了麥當勞官方留言建議，「先購買總價約500-1000元的豬肉片、香腸、生菜等，維持烤肉氣氛。」

除了「氛圍組」食材外，麥當勞官方還補充一份聲稱是「吃飽不會生氣」的菜單，分別為大麥克豪吃套餐17份、雙層牛肉吉事堡豪吃套餐17份、嫩煎雞腿堡豪吃套餐16份、麥克雞塊分享盒（30塊）7盒、麥脆雞腿分享盒（6塊）7盒、雙倍OREO冰炫風50份等，「相信這將會成為大家都開心的烤肉盛宴」。

幽默留言引發網友熱議，「麥當勞怎麼不接地氣一點，推出中秋應景金蘭烤肉堡，聽起來很棒」、「一人400元的預算的確吃麥當勞很剛好」、「重新計算麥麥，不能少蜂蜜奶茶」、「不對啊，你們應該要出冷凍漢堡肉配麵包組吧」、「有8個人沒分到麥脆雞腿！」、「等等，我真的開始好奇麥當勞小編到底是誰」。

也有不少網友建議原PO，可以直接請「到府烤肉」的服務比較划算，「叫烤大豬服務，有湯有肉還有人烤」、「要不要直接找專門的人去烤，跟他們說預算，食材、用具他們會準備」、「今天辦烤肉差不多46人，直接請餐車來烤，一堆肉都還沒吃完⋯超級飽」、「肯定是請專業餐車來烤，自己烤會烤到天荒地老」。