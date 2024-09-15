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中秋烤肉越來越式微？ 網指三大原因：一斷就回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友指出，觀察這幾年中秋的風氣，發現會在戶外烤肉的人越來越少。照片為示意圖。圖／聯合報資料照片
近日有網友指出，觀察這幾年中秋的風氣，發現會在戶外烤肉的人越來越少。照片為示意圖。圖／聯合報資料照片

說到中秋節就會聯想到烤肉，不過近日有網友指出，觀察這幾年中秋的風氣，發現會在戶外烤肉的人越來越少。貼文曝光後，底下留言區也直指三大原因。

原PO在PTT發文表示，這兩三年來，感覺烤肉的風氣變弱了，以前可能整個9月都可以看到路上有好幾攤烤肉，商場也會一直打廣告，但現在這種景象越來越少見，「是什麼原因造成中秋烤肉式微？因為現在路邊，乃至於河堤幾乎都不能烤了嗎？還是現在吃烤肉太方便了，不需要中秋特地約？」

貼文曝光後，網友紛紛覺得太麻煩，「自己事前準備麻煩，也膩了」、「我吃完可以幫我收拾嗎」、「太臭，垃圾一堆」、「煮火鍋更輕鬆」、「去燒烤店吃還不用收拾，傻傻的才自己烤」、「現在流行去烤肉店吃吧？」

也有網友認為，新冠疫情是罪魁禍首，「之前有疫情吧」、「 疫情三年沒烤肉」、「之前幾年到處封啊」、「很多東西就是這樣，一斷就回不去了」、「疫情聚餐禁了兩三年」。

此外，也有不少網友指出是天氣因素，「熱死了，現在都沒秋天的涼感，還烤什麼東西」、「以前中秋真沒這麼熱，現在熱爆」、「太熱，邊烤邊爆汗，不想烤」、「現在秋天根本不氣爽，熱都熱死了還烤肉」。

PTT 中秋節 烤肉 疫情

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