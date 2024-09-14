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媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘高鐵自由座時，若遇到老弱婦孺，你會讓座嗎？示意圖，本報資料照片
搭乘高鐵自由座時，若遇到老弱婦孺，你會讓座嗎？示意圖，本報資料照片

搭乘高鐵自由座時，若遇到老弱婦孺，你會讓座嗎？一名網友表示，近期搭高鐵看到一位媽媽背著小孩，身邊還帶了幼兒，但卻沒有任何乘客讓位，最後讓位的竟是一名白髮蒼蒼的爺爺，讓她氣炸喊「真的很想罵髒話」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭乘高鐵時，車廂擠滿了人，有一名媽媽背著小孩，身邊還帶著幼兒，但大家卻堅持不讓位，一堆裝睡、打電動、當沒自己事的人，最後是一位白髮蒼蒼的爺爺看不下去，決定起身讓座，讓她氣炸喊「真的很想罵髒話，媽媽真的很辛苦，不是不訂好位置，有時候真的就是訂不到車票」。

貼文一出後，多數網友都不挺，認為自由座並非博愛座，不應該道德綁架，紛紛表示「誰知道我上了14個小時的班，連坐高鐵都要被情勒讓座？」、「帶小孩很辛苦就去訂商務車廂或自己開車，少在那邊情勒，沒人欠妳們這群帶小孩的媽媽」、「我就是裝睡的那個，為什麼不提早訂？而且自由座不用讓位，就是排隊先搶先贏OK？」、「買不到就買別的時段吧，高鐵這麼長途應該都是提前規劃的，帶2小還買自由座，本身問題就很大」。

不過，也有網友給出實用建議，指出「商務座加幾百塊就可以買到，而且幾乎每一車的商務座都會有空位可以買，再來自由座提早去排隊大多時候都會有位置。有很多人有隱性需求不一定是可以一眼看出來的，你若很在意，現場拿一千元問有沒有人願意賣正在坐著的座位給孕婦搭乘，也是一個好方法。對方開心、你的道德觀念也被滿足，而這個媽媽也能有座位，共創三贏」。

博愛座 小孩 自由座 讓座 高鐵

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