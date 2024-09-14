什麼東西一定要在百貨公司買？內行人揭1關鍵：不要貪小便宜

你買東西會選擇網購還是直接到現場購買？一名網友好奇，什麼東西是一定要去百貨公司的專櫃購買的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有什麼東西一定會買百貨公司的？」為題，指出公司來了一位新同事，對方表示美妝、保養品都不使用開架，一定要買百貨專櫃，但自己和其他同事都是開架和專櫃輪流用，讓她相當好奇，這類產品只買專櫃貨的人多嗎？

貼文一出後，多數網友都表示「沒有欸，哪有什麼一定要百貨公司的」、「好像真沒有什麼一定要百貨公司的」、「沒有一定要買專櫃的，但是有錢多到不用計較錢的用處，應該會每一種都買來用用看」、「還好欸，買東西的價格會跟自己的能力成正比」。

此外，有不少內行人透露，到百貨購買商品，主要是怕買到假貨，指出「沒在用專櫃化妝品保養品，但如果會用的話，也會考慮直接百貨公司買，網購太多來路不明的假貨了，不要貪小便宜」、「香水！外面到處假的」、「香水，因為很多假的」、「鞋子吧，怕買到假的」。