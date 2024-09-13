大陸人讚台灣之美具強大後勁 陸網友點頭：「這點」世界僅有

你會好奇別的地方的人怎麼看待台灣嗎？一名大陸網友在社交平台分享遊台體驗，雖然台灣江河、都市繁華度、時尚流行度都不是亞洲第一，且不會給人留下第一眼的強烈印象，甚至「行人地獄」的惡名也是在地台灣人認同的，但是台灣有種「強大的後勁」，24小時營業的誠品書店、廟宇的裊裊檀香、熱騰騰的滷肉飯、捷運站電扶梯靠右的默契等都讓原PO念念不忘，貼文一出，引起熱議。

原PO在小紅書以「台灣究竟有什麼好的」為題發文表示，台灣不如大陸的山川壯麗，不如燈紅酒綠的香港繁華，雅致細膩與前衛潮流的特質也分別敗給日本與韓國，不僅如此，台灣並沒有一眼萬年的強烈震撼，充斥著老舊、無美感與缺整體規劃的地景，行人專用道的難覓、忽高忽低的騎樓、擋道的機車則構成台灣人口中的「行人地獄」。

然而原PO直呼，「台灣就好像有一種強大的後勁」，無論去前或去後都無法忘卻台灣，原PO更感性地說，「我喜歡誠品書店凌晨還在營業的微光，喜歡陌生路人指路後微微欠身的鞠躬，喜歡巷弄飄散的蒜香蔥味和滾滾熱氣，喜歡廟宇門前繚繞不散的檀香裊裊，喜歡路邊攤販遞來熱騰騰滷肉飯的溫度，喜歡捷運站內電扶梯上靠右站立的默契……」。

文末，原PO點出台灣的美藏於巷弄之間，以及人們互動間的問候與微笑，更在每一天的溫暖瞬間。

不少大陸網友也分享對台灣的喜愛，並突顯「台灣最美麗的風景是人」這一特點，「最喜歡台灣的早餐店，全世界只有台灣早餐店阿姨會叫我帥哥」、「剛去玩回來，台北附近轉了四天，很溫馨的人文環境，剛回來家裡就還想再去！下次想要去高雄／墾丁」、「我覺得應該是人情味很足，生活有趣味」、「喜歡台灣人民的淳樸善良，問個路阿婆還會叮囑路上注意安全啊」、「好喜歡宜蘭」、「是站在最平淡的街頭，突然感覺到一種莫名的安心」、「自由文藝的氣息，令人羨慕」、「社會沒那麼浮躁，人也少，真的很舒服」、「生活的鬆弛的、慵懶感，與家人朋友親戚的邊界感、分寸感，自我的認同感……在台灣這塊島上體現的讓人非常舒服」。

不過，也有人認同台灣的交通環境不佳，「出了台北，你才能體驗真正的行人地獄」、「很怕台灣的機車，有一次差點死在到機場送行旅館派的禮車」、「膝蓋受傷之後我痛恨騎樓高低差」。