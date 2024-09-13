機車族保險該怎麼選？ 網友：除了強制險外還有這些

根據台灣交通安全協會觀察，18至29歲的年輕人為機車事故死亡人數的高峰年齡，數據顯示18至29歲的受傷人數達到其他年齡層的3倍之多。不少人上大學後會選擇使用機車通勤，而事故發生率最高的年齡層，正好是在學學生或社會新鮮人。有網友擔心騎車上學的安全性不高，發文詢問該選擇什麼保險來自保會比較合適。

一名網友在Dcard上以「買機車一定要保的險」為題發文，說明自己最近上台北唸大學，想利用機車通勤，但常看到新聞上交通事故頻發，因此想選擇關於機車的保險，避免真的發生意外的時候會沒錢負擔醫療或事故的費用。而他也列出了幾種有關機車的保險來徵求網友建議。

1.機車第三人責任險

針對騎乘機車時，因交通事故對第三方（即受害者，包括行人、其他車輛駕駛或乘客）造成的財產損失或人身傷害進行賠償。

2.車體損失險

針對車輛因各類事故或非事故原因導致的損壞，為車主提供修理或賠償。主要保障車輛本身的損失，而非第三方的損害。

3.駕駛人傷害險

專門為駕駛人在交通事故中所遭受的自身身體傷害提供保障。

4.乘客體傷責任險

專門為乘客在交通事故中所受的身體傷害提供保障。涵蓋乘客的醫療費用和賠償責任，通常由車主為乘客購買。

5.強制險（強制汽車責任保險，包含機車）

台灣法律規定所有機車車主必須投保的基本責任保險，保障交通事故中的受害者權益。提供在交通事故中受傷或死亡的第三方（如行人、其他車輛駕駛或乘客）所需的基本保障。

6.超額責任險

補充型的保險，當事故賠償金額超過強制險或第三人責任險的保額上限時，超額責任險將提供額外的賠償保障，擴大基本保險的保障範圍，以應對高額的賠償責任，涵蓋醫療、傷殘、死亡、財損等。

不少網友認為，強制險、第三人責任險以及超額責任險是必須要保的，「超額一定要保，以免跑車撞到你，賠不起的時候保險公司會幫你賠，因為你只要發動就算是跑車的錯，政府還是會判你3成，那3成維修費大部分的台灣人一定都賠不起」、「車體險超重要！尤其是對非三寶駕駛來說，一堆三寶肇事全責了還死賴不賠」、「錢夠就保高一點」。