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「28名員工烤肉」公司給1萬元預算 他頭痛求助⋯網：高檔食材別想了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，公司給了他所在的採購部門1萬元，委託辦理28名員工的烤肉活動，對此他苦笑「能辦得起來嗎？」示意圖／ingimage
一名網友表示，公司給了他所在的採購部門1萬元，委託辦理28名員工的烤肉活動，對此他苦笑「能辦得起來嗎？」示意圖／ingimage

臨近中秋節，許多地方都有烤肉活動。一名網友表示，公司給了他所在的採購部門1萬元，委託辦理28名員工的烤肉活動，對此他苦笑「能辦得起來嗎？」引發網友討論。

網友在臉書社團《爆料公社》發文，提到自己是採購組的員工，公司給了1萬元要求辦理烤肉事宜，不過由於公司員工共有28人，一人約357元，不充足的預算讓原PO相當苦惱，詢問網友該怎麼辦？

文章一出，網友們紛紛留言「5000買吐司，2500買甜不辣，2500買米血，管飽」、「買了木炭跟烤肉架以後，大家一起去有土的公園，吃土」、「多烤一些竹筒飯」、「一人兩片吐司，再加一片甜不辣」、「28條吐司」。

也有網友分析「10人1組，1組3000，應該可以」、「有專門賣整組烤肉食材店，一組10人份3000元，1萬應該夠」、「最便宜的烤肉架跟木炭七組、里肌肉20斤、吐司10條，蔬菜烤肉醬等等，食材都用最低廉的其實夠，但是真的就是很廉價，人均357還要含設備餐具，牛排、海鮮就別想了，豬肉全餐跟蔬菜吧」、「認真要省應該夠，但就真的吃粗飽而已」、「可以，但是要吃好料的不可能，大概只能吃一些甜不辣、豆干、雞翅、豬肉片、凍蝦等等比較便宜的食材而已」。

還有人提建議「找家烤肉吃到飽，參加者補差額唄」、「28人均分，中秋前一天大家提前下班，自行組隊聚餐，公司補助350聚餐費，既得民心又省事」、「乾脆不要烤肉，買pizza或炸雞都行，不然吃外面小火鍋也開心」、「燒烤攤買一買就好，省下木炭、烤網的錢，事後也不用整理」。

中秋節 烤肉

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