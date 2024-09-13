超商微波餐盒邊緣凹溝這樣用？ 全家小編回應引阿滴認證：學到老

買超商的微波食品常會見到容器的邊緣有凹槽，但你知道凹槽的用途嗎？日前就有一名網友在社交平台對此發問，引起熱議，而全家官方小編也現身回覆，在說明用途後，指出外向的人較常用到，於是運用諧音哏說是「凹溝飲（outgoing，外向的）」，除了引來知名網紅阿滴留言之外，也有網友笑稱是「一本正經地胡說八道」。

原PO在社交平台Threads上發文透露，自己認真地疑惑，微波餐盒邊邊的凹溝有何用途，並指出湯汁都會卡在在凹槽裡，更附上照片以紅框、箭頭標示微波餐盒的凹溝位置。

全家官方對此留言，「此凹溝通常是用來盛一部分的湯，方便給朋友們圍著凹溝一起飲用，所以通常是外向的人才用得到。凹溝飲（outgoing，外向的）」，此回覆引發大批網友討論，「謝謝，學廢了」、「看官方帳號以為是專業回答，沒想到是非常專業」、「看到是全家帳號以為是正經要說明咧，越看越不對勁哈哈哈哈」、「一本正經地胡說八道」、「現在小編這麼難當了嗎XDD，還要會諧音記憶法才能留言了」、「是不是有在偷偷兼職右腦圖像記憶法」、「補充：此處凹溝飲用的朋友們需用吸管，否則彼此頭會撞到」，知名網紅阿滴也留言表示「活到老學到老」，讓網友笑稱是阿滴認證過的。

不過也有網友認真推測設計凹槽的原因，「讓商品可以堆疊，因為大氣壓力的關係，如果完全是平面的塑膠拋殼（就是圖中的容器）彼此堆疊，會因為塑膠的彈性跟重量在堆疊一定高度，容器間會產生「氣密」（兩個容器因為大氣壓力合在一起拆不開），造成無法脫離，在生產上就會造成困擾」、「排氣孔的通道，微波的時候湯滾的時候沒有那個通道，湯會直接從氣孔出來」、「為了防止湯溢出來，也為了讓你好撕膜呀，如果跟外面麵食微波食品一樣設計平口的，你打開就會因為用力扯的關係，直接整鍋湯飛出去，你就只能喝一口了，有湯汁的東西微波也容易爆掉，所以需要這樣設計」。