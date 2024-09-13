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他曬女友自製精美「旅遊手冊」吸數萬讚 釣出150頁小本本：超有成就感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名要去日本自由行的網友，分享女友製作的旅遊手冊，引起網友驚呼讚嘆。示意圖／ingimage
一名要去日本自由行的網友，分享女友製作的旅遊手冊，引起網友驚呼讚嘆。示意圖／ingimage

有些人旅遊前喜歡事前規劃好行程，有些人則喜歡抵達目的地後隨興遊玩。一名網友分享和女友要去日本自由行，出國前女友將行程及旅遊資訊編成一本小冊子，吸引6萬網友按讚，有網友稱讚「這個女友我也要！」、「這麼棒的女友哪裡找的」。

網友在社群Threads上發文，提到出國前女友把行程做成紙本的指南，小冊子裡頭包含日本七日遊的詳細行程規劃和交通路線圖，共約16頁，並貼上影片和照片，讓原PO不禁直呼「什麼狀況，嚇死了」。原PO表示，女友是用PPT製作，然後再裝訂成冊，除了整理已經安排好的行程之外，還加了一些備用行程。

貼文一出，網友紛紛留言「發瘋，好用心」、「怎麼做成小本本的，好喜歡喔」、「她是旅行社嗎」、「空白頁還可以蓋紀念章」、「這種可以娶了吧！」、「妥妥的J人，身為P人的我望洋興嘆」、「J人路過覺得，不是出國都要這樣嗎？」、「刪掉，我不想讓我男友看到」、「我也會做！結果旅伴根本沒看沒帶出國」。

此外也有許多網友曬出自己製作的旅遊小手冊，「跟朋友的畢業旅行去沖繩，剛好有一大堆J人，所以手冊做起來特別輕鬆」、「用Canva做的旅遊手冊！嘔心瀝血做了150多頁，帶爸媽妹妹一起德國奧地利自由行，超級有成就感，因為全家都玩得很開心」、「我也會耶，10年前開始的習慣」、「我也有做日本的，還做了4本給朋友們」、「我也做過幾次旅遊手冊都用PPT完成，請影印社彩色列印+裝訂」、「做了北歐芬蘭的旅遊攻略」、「這麼棒的女友哪裡找的，要珍惜！幸好我也會」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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出國旅遊 自由行

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