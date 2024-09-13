快訊

天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀了

PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

新北板橋新建工地傳工安意外！ 1工人墜落3層樓高電梯井命危

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人愛將「很躁」掛嘴邊讓他一頭霧水 眾人見解釋狂酸：很沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨公司一名大學實習生常常會冒出「很躁」兩個字，讓他聽了一頭霧水。 示意圖／ingimage
原PO抱怨公司一名大學實習生常常會冒出「很躁」兩個字，讓他聽了一頭霧水。 示意圖／ingimage

時代不斷地在更迭，年輕人的用語也一直在進化，若無法跟上可能會聽不懂到底在講什麼。有網友就發文抱怨，公司一名大學實習生常常會迸出「很躁」這兩個字，讓他聽了一頭霧水，直呼是不是自己已經老了才聽不懂。

原PO在PTT以「很躁這詞是從哪流行起來的」為題發文，他說公司有一名大學實習生弟弟，常常會說出讓他聽不懂的話，例如「公司的系統介面看得很躁」、「產品介紹的內文寫得讓人很躁」，讓原PO聽了霧煞煞，「想說現在的年輕人都那麼躁的嗎？是我老了，還是這詞有來歷？」

貼文引來眾人熱議，「現在很流行這種沒有意義的省略詞」、「不知道買降噪耳機有沒有用」、「問他是不是有躁鬱症啊？」、「中醫吧，都說我體內很燥」、「應該是大陸用語」、「今天第一次看到，沒看過的一律推給大陸用語」；還有人猜測其中意思，「台語：阿雜」、「躁鬱症的躁」。

根據《網路溫度計》所整理的年輕人詞彙小百科，「很躁」的意思是指快生氣但不至於生氣的程度，類似閩南語「阿雜」或是「我好emo（憂鬱、煩躁、焦慮）」的意思。

實習 年輕人 職場

延伸閱讀

別害羞！南投「917揪一起傳情」 揪青年言謝送愛

慈濟大學與日本大手前大學簽MOU 增短期交流機會

考生注意！升大學英聽一試10月19日登場 明日截止報名

連連碰壁後 劉曉波銅像愛爾蘭加威大學揭幕

相關新聞

他曬女友自製精美「旅遊手冊」吸數萬讚 釣出150頁小本本：超有成就感

有些人旅遊前喜歡事前規劃好行程，有些人則喜歡抵達目的地後隨興遊玩。一名網友分享和女友要去日本自由行，出國前女友將行程及旅遊資訊編成一本小冊子，吸引6萬網友按讚，有網友稱讚「這個女友我也要！」、「這麼棒的女友哪裡找的」。

年輕人愛將「很躁」掛嘴邊讓他一頭霧水 眾人見解釋狂酸：很沒意義

時代不斷地在更迭，年輕人的用語也一直在進化，若無法跟上可能會聽不懂到底在講什麼。有網友就發文抱怨，公司一名大學實習生常常會迸出「很躁」這兩個字，讓他聽了一頭霧水，直呼是不是自己已經老了才聽不懂。

哪種月餅最頂？網推小時候這一經典品牌 過來人回味：夢幻逸品

每到中秋節，烤肉、月餅、柚子是台灣人三大應景食物，而月餅的口味年年都推陳出新，傳統與創意兼併，讓民眾可以大飽口福。有網友列出多種常聽到的月餅口味，好奇哪一種才是最頂的？

如何辨識台灣人？德國人來台玩學到「4字精髓」 頻頻被店家請客

台灣人的禮貌和友善常常獲得許多外國人的稱讚，甚至還有外國人會因為一些口頭禪，而將台灣人和其他華人做區分。有一名女網友透露身邊一位德國朋友告訴她，只要聽到4個字，馬上就能知道這個人是台灣人，甚至還因此在台灣獲得不少禮遇。

消費者不滿洋芋片留一星負評 華元高EQ：垃圾食物請斟酌食用

網友因購買華元食品的香辣蚵仔煎洋芋片，因其辣度和分量均不符合預期，讓他直接到華元食品公司的GOOGLE評論中留下一星負評。未料食品公司的回覆相當誠實，表示洋芋片的確是垃圾食物沒有錯，還請斟酌食用。

台鐵小卷便當賣150元誰會買？他曬照發問引網驚呼：太大了吧

台鐵便當便宜好吃配菜豐盛，深受老饕歡迎，還有人評比哪個車站的便當最好吃。近日有網友發現台鐵有一款「椒鹽小卷便當」價格卻高達150元，好奇是否真的會有人買，沒想到網友集體驚呼「太大了吧！」。 原P

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。