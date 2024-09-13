年輕人愛將「很躁」掛嘴邊讓他一頭霧水 眾人見解釋狂酸：很沒意義

時代不斷地在更迭，年輕人的用語也一直在進化，若無法跟上可能會聽不懂到底在講什麼。有網友就發文抱怨，公司一名大學實習生常常會迸出「很躁」這兩個字，讓他聽了一頭霧水，直呼是不是自己已經老了才聽不懂。

原PO在PTT以「很躁這詞是從哪流行起來的」為題發文，他說公司有一名大學實習生弟弟，常常會說出讓他聽不懂的話，例如「公司的系統介面看得很躁」、「產品介紹的內文寫得讓人很躁」，讓原PO聽了霧煞煞，「想說現在的年輕人都那麼躁的嗎？是我老了，還是這詞有來歷？」

貼文引來眾人熱議，「現在很流行這種沒有意義的省略詞」、「不知道買降噪耳機有沒有用」、「問他是不是有躁鬱症啊？」、「中醫吧，都說我體內很燥」、「應該是大陸用語」、「今天第一次看到，沒看過的一律推給大陸用語」；還有人猜測其中意思，「台語：阿雜」、「躁鬱症的躁」。

根據《網路溫度計》所整理的年輕人詞彙小百科，「很躁」的意思是指快生氣但不至於生氣的程度，類似閩南語「阿雜」或是「我好emo（憂鬱、煩躁、焦慮）」的意思。