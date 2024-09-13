哪種月餅最頂？網推小時候這一經典品牌 過來人回味：夢幻逸品

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聯合新聞網／ 綜合報導
月餅是中秋節應景的食物之一，有網友好奇哪一種口味的月餅才是最頂的，貼文引起眾人熱議。 示意圖／Ingimage
月餅是中秋節應景的食物之一，有網友好奇哪一種口味的月餅才是最頂的，貼文引起眾人熱議。 示意圖／Ingimage

每到中秋節，烤肉、月餅、柚子是台灣人三大應景食物，而月餅的口味年年都推陳出新，傳統與創意兼併，讓民眾可以大飽口福。有網友列出多種常聽到的月餅口味，好奇哪一種才是最頂的？除了蛋黃酥之外，元祖雪餅的冰淇淋月餅相當受歡迎。

原PO在PTT以「中秋月餅什麼口味最頂？」為題發文，他說每年到中秋節都會收到不少月餅和文旦，過完節後，也常常因為吃不完而傷腦筋。另外他也好奇市面上月餅口味那麼多，有烏豆沙、白豆沙、蓮蓉、棗泥、滷肉、咖哩，還有蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪，到底什麼口味的月餅才是最頂的呢？

貼文引起許多討論，「有一種有包肉末的也不錯」、「咖哩肉餅，沒肉是邪教」、「純棗泥和純綠豆椪，只要加蛋黃就都毀了」、「蓮蓉沒有之一」、「核桃我也愛，但是棗泥那個酸度很微妙」、「最可怕的一定是伍仁」、「我喜歡酥一點的餅皮，古早味那種硬餅皮有種怪味」、「以前最喜歡白雪酥，那種彷彿雪花碎末的口感很棒」。

其中蛋黃酥獲得不少支持，「蛋黃酥啊還用問」、「蛋黃酥吧，喜歡吃鹹的」、「有蛋黃都好，超愛」、「唯一支持蛋黃酥，鹹甜鹹甜的，真的比較耐吃」、「好久沒吃了，只吃蛋黃酥」、「為什麼那麼多人不喜歡蛋黃？我反而沒蛋黃根本不承認它是月餅」、「蛋黃酥還是最經典，不要死甜的就都好吃」、「鹹料只能放蛋黃，其他都超噁」。

還有網友提到元祖食品非常經典的冰淇淋月餅，「元祖雪餅」、「冰淇淋才是最強的」、「除了冰淇淋，其他都一般」、「冰淇淋最讚」、「雪餅好吃，但好貴」、「我也很喜歡冰淇淋月餅，每年一定要買一盒來犒賞自己的」、「小時候最頂的夢幻月餅」、「小時候真的被廣告洗腦，超想要」、「小時候真的被洗腦到覺得是夢幻逸品」。

中秋節 月餅 蛋黃酥 鳳梨酥

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