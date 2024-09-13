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如何辨識台灣人？德國人來台玩學到「4字精髓」 頻頻被店家請客

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國人到台灣旅遊，深刻體會到台灣人的友善和禮貌。示意圖／聯合報系資料照片
許多外國人到台灣旅遊，深刻體會到台灣人的友善和禮貌。示意圖／聯合報系資料照片

台灣人的禮貌和友善常常獲得許多外國人的稱讚，甚至還有外國人會因為一些口頭禪，而將台灣人和其他華人做區分。有一名女網友透露身邊一位德國朋友告訴她，只要聽到4個字，馬上就能知道這個人是台灣人，甚至還因此在台灣獲得不少禮遇。

這名女網友在Threads發文表示，曾跟以前的德國室友聊天，對方說自己很會分辨華人臉孔是不是台灣人，方法就是只要經過某個人的身邊，會說「不好意思」的就是台灣人。德國朋友還透露之前失戀時，自己一個人來台灣旅遊，因為學會這句話，所以到處跟別人說，結果許多台灣人看到一個外國人竟然會說不好意思，就開心地請客，送了不少東西。

原PO說德國朋友就靠著這句話，「騙吃騙喝」了一個禮拜，去逛夜市，老闆還請吃雞排，買手搖飲時，店家還多送一杯，台灣人的友善也成功治癒了德國友人的失戀，甚至還興奮地說明年還要再來。

貼文也笑翻不少人，「簡直就是老外剛開始學中文的新手禮包」、「原來這是台灣人的標配？」、「他完全抓到精髓！我華語觀光客看那麼多，真的只有台灣人在『不好意思』」、「台灣人就是怕你餓啦」、「別忘了教他講萬用的『蛤？』」、「台灣人對外國人真的超友善。外國友人來台灣玩，帶她去夜市。只要稍微停留一下，老闆就會直接拿東西給她試吃」。

口頭禪 夜市 德國 手搖飲 雞排

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