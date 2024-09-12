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消費者不滿洋芋片留一星負評 華元高EQ：垃圾食物請斟酌食用

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為華元蚵仔煎洋芋片示意圖。圖擷自華元食品官網
圖為華元蚵仔煎洋芋片示意圖。圖擷自華元食品官網

一名男網友購買華元食品的香辣蚵仔煎洋芋片，因其辣度和分量均不符合預期，氣得直接到華元食品公司的GOOGLE評論中留下一星負評。未料食品公司的回覆相當誠實，表示洋芋片的確是垃圾食物沒有錯，還請斟酌食用。

原PO疑似購買了大包裝的濃厚蚵仔煎香辣口味波的多洋芋片，但打開食用後，卻抱怨裡頭的洋芋片不到包裝的一半，也表示這是他第三次發現內容物過少；除了質疑分量縮水，原PO還表示：「這辣度是我去外面買吃的小辣的10分之1，也不會香」，讓他氣到直接稱呼華元食品為「垃圾食品公司」，並祝其「早早倒閉」。原PO在文末也向華元食品表示，要不要也去看看其他網友所拍內容物不符預期的照片。

對此留言，華元食品則給出出人意表的回覆：「您好，洋芋片是垃圾食物沒有錯哦！請斟酌食用，謝謝您的指教，產品如有任何問題，歡迎致電與我司聯繫」。

其實抱怨洋芋片分量過少的網友不只一人，有人表示，如同原PO所說，打開包裝後，裡面的洋芋片連一半包裝都不到，不少網友也反映，看過不到三分之一、四分之一，甚至只有五分之一包裝的內容物過。

也有網友覺得該款洋芋片在辣度上有問題，網友甚至直指，雖然標示著「香辣」口味，但實際吃起來卻與原味相差無幾；還有人反映，洋芋片除了量少還變厚了。

有消費者不滿華元洋芋片的分量和口味，到GOOGLE評論給一星負評。圖擷自GOOGLE評論
有消費者不滿華元洋芋片的分量和口味，到GOOGLE評論給一星負評。圖擷自GOOGLE評論

垃圾食物 負評 零食

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