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台鐵小卷便當賣150元誰會買？他曬照發問引網驚呼：太大了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

台鐵便當便宜好吃配菜豐盛，深受老饕歡迎，還有人評比哪個車站的便當最好吃。近日有網友發現台鐵有一款「椒鹽小卷便當」價格卻高達150元，好奇是否真的會有人買，沒想到網友集體驚呼「太大了吧！」。

原PO表示，只要用餐時間經過台北車站，都習慣去買80元的台鐵排骨便當果腹，這次看到餐車內有款「椒鹽小卷便當」要價150元，配菜雖然豪華但價格也不低，好奇大家是否都能接受這樣的菜色與售價。

從他分享的便當照可看到，帶著粉色光澤的肥嫩小卷佔了畫面一半位置，另有2樣青菜及炒菇、滷蛋和滷豆包，看起來相當可口。

便當內的巨型小卷引來網友讚歎，「挖靠，這麼大隻200都不為過」、「這大小外面直接一隻賣150了吧」、「小卷這麼大隻還叫小卷嗎？」、「小卷很大！可以喔！」、「我買過兩三次，還行」、「看起來很划算，想吃」、「配菜看起來還不錯，小卷很大隻但是有點驚悚」、「可以吧，這在台北隨便也賣你150，而且現在是小卷當季，一定很好吃」。

不過也有人認為「有吃過，不會想再買第二次」、「買過一次不會回購」，更吐槽「蠻便宜，但椒鹽到底在哪？」、「小卷應該要切一切」、「我覺得還行，但至少切一下吧」、「好歹剪一下或切一下吧」、「份量太少了吧」。

台鐵椒鹽小卷便當。圖／擷自臺鐵公司
台鐵椒鹽小卷便當。圖／擷自臺鐵公司

便當 台北車站 台鐵

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