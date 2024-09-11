哪件國內外大事一輩子都忘不了？ 眾人點名這2事件：太震撼了

不論國內外，天災人禍總是無預警發生，不過有哪一件大事是會讓你永生難忘的呢？有網友在PTT發文，他列出5件自認為重大且忘不掉的國際大事，想問問大家什麼新聞是一輩子都忘不了的。貼文一出，多數人都點名白曉燕案和911事件是難忘的。

原PO在PTT以「最震撼的童年新聞是什麼？」為題發文，他列出5件國內外大事，分別是「1.看到台北市拔河比賽拔到手臂被扯斷」、「2.上課上到一半，老師說白冰冰女兒被殺了」、「3.在711買東西聽到廣播說美國被911恐怖攻擊」、「4.在醫院候診看新聞，看到張國榮跳樓消息」、「5.上班到一半逛新聞網站，看到Michael Jackson掛掉」，想問鄉民們，「有沒有什麼新聞讓你一輩子都忘不了的八卦？」

貼文引起眾人討論，原PO列舉的第2例白曉燕案和第3例911事件是最多人認為難以忘記的大事，「絕對是陳進興」、「絕對是2，隨時都有可能遇到殺人魔」、「2，那時候根本風聲鶴唳」、「當然是2，去學校大家都在聊」、「陳進興算最影響生活，6點後全體守家不出門，門窗都要鎖緊，還特地裝了保全連線」、「白曉燕案，當時三大嫌犯在台灣逃竄」、「陳進興當時超可怕欸，到處逃竄，那時候家長都親自接送小孩」、「911事件吧」、「3，那時候以為是電影畫面」、「911，那時候電視台播整天超可怕」、「911那天睡夢中被叫醒，因為宿舍只有我有電視，全部人都要來看」、「911吧，第一架已經全部新聞台在報了，沒多久又撞一架」、「911，那個畫面一直在我腦中重播」。

而大園空難也讓不少人印象深刻，「大園空難」、「大園空難，當初live沒打碼」、「大園空難，那畫面完全沒給你遮的」、「大園空難，那時候又流行鬼故事節目，聽完真的徹夜難眠」。

其餘還有「阿扁上銬」、「Kobe墜機」、「高雄氣爆，畫面真的很震撼」、「高三時，天安門坦克」、「921大地震，我在台南家搖很大但沒事，隔天看新聞才知道各地都很慘」、「劉邦友血案，動搖國本也查不出來」、「和平醫院封院，當時我媽是和平護理師」。

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