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公司沒有烤箱她用1妙招「烤月餅」 網友笑瘋：這哪招？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想加熱中秋月餅，以「吹風機加熱」，讓大家笑翻。圖擷自爆怨3公社
一名網友想加熱中秋月餅，以「吹風機加熱」，讓大家笑翻。圖擷自爆怨3公社

中秋節將至，月餅也隨之而來，許多人收到月餅禮盒後，會帶到公司當點心。日前就有一名女網友想「加熱月餅」，但公司沒有烤箱、微波爐，於是她出妙招，卻讓所有人笑翻直呼「太厲害了！這是哪招？」

一名女網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，收到朋友送的月餅是裸裝的，不過朋友怕月餅生螞蟻，所以冰在冰箱再拿出來給她，可是原PO喜歡吃常溫的月餅，但上班地點沒有烤箱、微波爐，於是便想出妙招，「我用吹風機加熱月餅」。

文章曝光後，多數網友笑翻表示，「如果吹風機吹太強，蛋黃酥會太熱，『外套』都脫了」、「吹風機是哪招啊？」、「用吹風機吹這種方式，我有聽過，但沒看過」、「放引擎旁邊也是不錯選擇」、「妳可以拿出來，兩掌攤開放在手心上，將兩掌靠近嘴巴，稍微合起來，然後『哈哈』兩聲，就溫了」。

還有人建議其他方式，「哈哈…這樣好像也是可以的，我會放在鐵盒裡面吹吹風機，整個溫度更好」、「用大保溫杯加滿熱水泡一下，倒掉水份，放蛋黃酥進去，讓它自然退冰，或是鐵盒子、便當盒裡面放蛋黃酥，外面加熱水隔水加熱，這樣更好！」、「用吹風機很妙！放著讓太陽曬不好嗎？」

吹風機 微波爐 月餅

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