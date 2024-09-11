中秋節沒連假會後悔嗎？ PTT一面倒：今年這樣好太多
去年（2023）因為連假太多，以至於補班變多，造成民眾怨聲載道，政府為了順應民意，今年（2024）只有元旦、春節、清明、端午有連假，而且也僅補班1次。有網友好奇下周的中秋節沒有連假，大家會不會覺得後悔？但貼文一出，一票人仍覺得不補班才最好。
這名網友在PTT發文表示，看到一些新聞調查說去年抱怨補班的人，今年因為中秋沒連假而後悔，但自己並沒有後悔過，因為比起休4天連假，補班只周休一天更痛苦。原PO直言「要連假排特休不就好了，去年靠北補班的你，因中秋沒連假後悔嗎？」
貼文引起熱議，留言一面倒認同原PO，「不會，完全不想補班」、「不會啊，超爽的。上一天班就又要放假了」、「不然你要補班？」、「根本比連上六天好太多了」、「沒差吧，連假一堆人才煩」、「補班才哭，中間休又沒差」、「星期六還要上班根本愚蠢」、「是不要補班好嗎？資方邏輯就是放了就要補，少一天會死一樣」、「完全不後悔，連假是給商人坑的日子，人多玩起來不盡興，價格又貴」。
其他人也建議可以自己請假，「自己請假不就好了」、「特休用下去，照樣連休爽爽過」、「想連假自己請特休啦」、「想請假自己請，不想請的上一天放一天」、「我覺得可以自己決定很好啊，想連休就請」、「自己請假+1，去年一直補假真的超不爽」。
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