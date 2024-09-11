住過5縣市！他發現早餐店老闆愛問「1句話」 全場秒懂：利潤比漢堡高
台灣早餐店選擇多樣化且隨處可見，一名網友表示，在5個縣市生活過之後發現，每次去早餐店買東西時，店家都會主動問要不要點飲料，疑惑原因，引發熱議。
原PO在PTT以「為什麼早餐店很喜歡問人要不要飲料？」為題，指出自己過去在5個不同的縣市生活過，每次去早餐店消費，點餐之後，店家都會主動詢問要不要點飲料，實在很納悶原因是什麼？
對此，許多網友紛紛留言，「最好賺」、「飲料賺最多」、「飲料利潤很高又快」、「因為希望你可以圖利他」、「就水，知道手搖飲多暴利嗎」、「最好賺啊，再來就是蛋了」、「看你最近腸胃需要通一下」。
至於好賺的原因，不少人解答，「一杯成本不用1塊，賣你20幾塊啊」、「茶包+水，然後倒個幾包糖，杯子成本都比較高吧」、「那個利潤才高，漢堡、煎餅做老半天，還不如飲料的利潤」、「食材頂多翻倍，飲料百倍」。
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