日本家庭能「1人養全家」？ 網歸納2原因：不用雙薪維持家計

過去日本給人的印象是「男主外女主內」，由男性上班養全家，女性則在家當家庭主婦。不過日前有網友好奇發問「日本到底怎麼做到一人上班養全家的？」他指出，在台灣都是雙薪家庭，錢還可能不夠用，日本人怎麼做到的？對此，有網友猜測「房子便宜、物價平穩」。

一名網友在PTT發文表示，他真的很好奇「日本到底怎麼做到老公上班，老婆沒工作，在家裡顧家的？在台灣都是雙薪家庭，錢還可能不夠用」，讓他疑惑直呼「日本人都怎麼做到的？」

文章曝光後，引來網友評論，有人從「房價」來討論，「他們房子便宜，而且工作室終身雇用制度，還會固定加薪，現在沒這麼好了」、「日本的食、衣、住、行、育樂相對於台灣便宜」、「房子便宜，沒有人炒房導致物價上漲，台灣炒房一次要年輕人貸款40年，所以要雙薪家庭」。

也有網友從物價平穩、交通補助討論日本養家成本，「以前日本的薪水比較高，還有各種補貼，台灣人很難想像公司會補助新幹線通勤費」、「日本的地方大到要交通補助才會有人願意上班，歐美有的地方也是這樣，台灣就只是凹勞工而已」、「日本連雞蛋、牛奶、肉類都比台灣便宜，晚上7時後開始從8折降價到5折」、「日本很多東西都自給自足，不是仰賴進口，所以物價相對便宜」、「日本的超市很便宜，假設三餐自己煮的情況，真的可以只靠一人薪水，簡單來說就是薪水高、物價平穩」；但也有網友直言，「這是20-30年前的光景，現在早已不復存在，這根本是90年代以前的事了」。