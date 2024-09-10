嘉義榮昌戲院救火照曝光！打火英雄跪地降溫惹哭眾人 網不捨：辛苦了

曾是東南亞最大戲院，嘉義縣朴子市僅存的榮昌戲院，8月31日清晨遭祝融全毀，雖然屋主夫妻跳窗逃生，但不少人的回憶也隨著大火燒成灰燼，讓當地居民和文史工作者感到不捨。一名網友昨（9）日在臉書「路上觀察學院」發文，圖片中可以看到一名消防員單手跪在地上，裝備都還沒卸下就拿著水管灌水幫自己降溫。文章曝光後，這張照片觸動眾人，共吸引3.6萬名網友按讚並紛紛在底下謝謝打火英雄。

原PO在文中寫到，火災當天凌晨四點多聽到劈劈啪啪的聲音，發現對面的榮昌戲院起了大火，馬上通報警消後打開加壓馬達噴水降溫，等待消防隊前來。救火期間水管都開著水，並留在地上希望能降溫，同時與家人在門後拍照，紀錄這些令人悲傷又驚恐的照片。當時一名消防隊員拿起水管往身上澆水降溫，然後又馬上回到火場搶救。原PO表示消防隊員奮戰一個多小時，十分感謝他們的努力，在場的他隔著熱熱的玻璃門，拍下感動的一刻。

有一名同為消防員的網友藉著照片進行專業分析，他先指出目前消防隊比起裝備，其實比較缺人，並表示剛從火場出來的消防員，狀態比較像是「剛打完一場格鬥的運動員」，很疲倦、身體很熱，需要「補給、降溫、休息、清潔」，補給包括水、鹽分、糖分。根據這名網友的觀察，圖片中的消防員，應該是眼口鼻不舒服在沖洗，當下應該需要有人幫他卸裝備，才可以更快的降溫和恢復體力。

不少網友在貼文底下紛紛留言像英雄致敬，「感謝打火英雄」、「我最最佩服的就是消防員，他們真的很勇敢，是英雄」、「打火英雄辛苦了」、「好辛苦，偉大的消防員」、「祝福每位打火弟兄平安健康、幸福快樂」、「辛苦了」、「神聖的職業」。

本稿圖文已獲得「路上觀察學院」原PO授權轉載