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超麻煩！她列出掃QRcode點餐四大缺點 掀網友兩極討論

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO很不喜歡用手機掃描QRcode點餐，覺得這樣非常麻煩。示意圖／ingimage
原PO很不喜歡用手機掃描QRcode點餐，覺得這樣非常麻煩。示意圖／ingimage

E化世代來臨，座位點餐逐漸普及，各大連鎖餐飲以及小吃店都陸續開始使用掃碼點餐，不過並不是每個人都覺得方便。一名女網友在Dcard上發文表示，自己超討厭QRcode點餐，雖然知道有人覺得方便很喜歡，店家還可以節省人力，有很多好處，但自己還是沒辦法習慣，並列出四點原因。

一、要掏出手機，很麻煩

原PO表示自己沒有手機成癮，吃飯也沒有拍照打卡、邊吃邊滑手機的習慣，所以對她而言吃飯還要掏出手機就很麻煩，而且她可以接受不帶手機出門，手機離身不會焦慮。因此，為了掃QRcode點餐還需要帶著手機，讓原PO認為真的很麻煩。

二、頁面設計不良

原PO指出有些介面是點了之後要按下一頁，而按下一頁之後要往前看剛剛點了什麼很麻煩，有的系統往前一頁還會清空先前點過的品項，導致之前點過的東西全都不見。其中讓她感到困擾的還有品項太多，有永遠滑不完的感覺。

有的店家甚至沒有紙本菜單只用QRcode，讓她沒辦法事先看到有哪些選項可選，也無法查看點的數量是否太多，更不會知道自己總共點了哪些。她補充，有時候不小心誤觸又要整個重來，好不容易點到最後又要重來真的會很火大。

三、收訊不佳

根據經驗，她表示並非所有連鎖店都是在收訊良好的地方，有的連鎖店不知道是因為附近沒有基地台還是被建物擋住，收訊不佳，導致點餐切換頁要等很久。

四、要求個資

有些座位點餐前會要求先輸入個資，明明只是想點餐卻要輸入姓名、電話，她直言就覺得很奇怪，而且不輸入也沒有辦法點選下一步。她回想到還有一種是掃描後要輸入Line的帳密，也不能確定QRcode是不是和Line綁定，點餐還要輸入隱私，她大喊「真的讓人很不喜歡」。

網友們看到後反應兩極，有些人同意原PO，認為真的很麻煩又沒安全感，「店員帶位後說『掃QRcode』以後就走了，會覺得服務費給心酸的」、「有店家用QRcode點完餐之後，要先到櫃檯結帳才會出餐，這樣線上點餐的意義在哪」、「不喜歡介面不好操作、斷線又要重來很怒」、「人都在旁邊了，還要掏手機在那邊慢慢按」、「比較討厭規定一桌只能用同一支手機點的店家，如果是一群人7、8個出去吃飯，超級無敵麻煩」、「這樣的設計對於老一輩的爺爺奶奶而言好像真的不太友善」。

不過也有網友認為非常方便，「我覺得QRcode點餐很讚耶，每次櫃檯結帳還要排隊」、「社恐如我超愛QRcode點餐」、「如果可刷卡的話，入座後坐著就有東西送來超爽的」、「可以不用和店員說話，而且可以直接電子支付很方便」。

QRcode 餐廳

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