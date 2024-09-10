亂翻行李+盤問隱私！她獨自跟團遊日慘遇噁男「黏牢牢」崩潰：還吃掉我炸蝦

獨自出國旅遊不管是跟團或自由行，都要小心騷擾事件發生！近日有女網友抱怨跟團出遊被同團大叔纏上，不只頻頻被窺視打量、盤問隱私，連愛吃的食物都被打劫吃掉，讓她不堪其擾，也打壞整個旅程的遊興。

原PO 9日在Dcard發文抒發遇到噁男的心情，稱自己因想出國但不想帶腦，所以首次嘗試一個人跟團赴日旅遊，同團一位也是獨自出遊的大叔對她十分親切照顧，沒想到之後做出諸多噁男行徑。

原PO表示，因為都是個人跟團，大叔接駁車和她坐同排、吃飯也同座，導致她全天候被大叔黏著聊天且追問她是否單身、交往過幾個對象等等隱私。在吃飯時，大叔還會將他吃剩的食物推給原PO吃，甚至將她留到最後再吃的炸蝦挾走吃掉，令她非常傻眼。

而最讓她感到噁心的是，好幾次自由時間她隨意閒逛時，大叔都會突然冒出來，且不諱言地說「我跟著你走」，且會隨意翻動她的私人物品，被她喝斥後還嘻皮笑臉裝沒事。最後內向的她只好鼓起勇氣社交，融入其他家庭團體來避開這位噁大叔，沒想到大叔還是追著她跑去跟同個家庭社交，甩都甩不掉「我好痛苦」。

種種令人毛骨悚然的行為也惹毛網友，紛紛斥責「這人根本是變態吧」、「超級噁男欸！自我感覺良好的噁男」、「吃我炸蝦，我會跟他拼命」、「超噁，還自己夾你的食物，不會講過幾句話以為在交往了吧」、「他根本就是自己在幻想出國旅遊認識一個年輕妹子可以發展後續，有夠髒」，也有人直言「為什麼不向導遊反映他的行為？」，認為「繼續客客氣氣對待他，只會讓他繼續噁心下去」。

不過有網友指出「我好像可以懂原PO顧慮的點。他是變態，如果被激怒做出什麼事情很可怕欸，尤其又在國外，人生地不熟，再者大家出來玩幾乎都有伴，她沒有，這世道瘋子那麼多，誰知道激怒他的後果會不會直接命喪國外」，原PO也表示，一開始她也會思考對方可能不是故意的、擔心自己小題大作，等到意識到有問題時已經太晚了，「總之下次我會學習拒絕的」。