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中秋烤肉什麼最難熟？家樂福喊香腸、雞腿和「這個」1.7萬人笑翻按讚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為去年中秋節，台北市大佳河濱公園內大直橋下開放民眾烤肉。記者林伯東攝影／報系資料照
圖為去年中秋節，台北市大佳河濱公園內大直橋下開放民眾烤肉。記者林伯東攝影／報系資料照

9月17日就是中秋節了，最近掀起烤肉熱。網友在ＰＴＴ發問「很難烤的食材」引起熱議，而大賣場家樂福日前也幽默發文「中秋烤肉最難熟三樣東西」，前兩個答案是香腸、雞腿，但第三個答案讓1.7萬名網友笑翻按讚。

家樂福臉書日前玩起中秋烤肉哏，「中秋節又來了，烤肉的時候哪三種東西最難熟？」答案是「香腸、雞腿、學妹」，超心酸答案，笑翻網友。

ＰＯ文釣出學長們，「你以為學姐就會比較熟？」、「學長來含淚按讚了」、「最難熟的是雙手空空的陌生人」、「學妹不會出現在現場」、「阿福你醒醒吧，你根本沒有學妹」、「學妹在洗澡洗了10年！我都懷疑她是否還活著」、「為什麼不試試看學弟？」

網友分享難熟的食材，「甜不辣跟香腸超難烤的」、「轉彎的雞腿雞翅、玉米、米血糕」、「雞翅，烤焦了裡面還是生到可以活過來一樣」、「牛排、扇貝、鮭魚，死亡三件套」、「蛤蜊搞自閉」、「馬鈴薯，不先水煮直接用烤的超難熟」、「甜不辣堪稱菜鳥殺手」。

中秋節 烤肉

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