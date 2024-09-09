市場水果攤是「隱形富豪」？ 網曝：親見拿一大疊千元鈔在數

行行出狀元，只要肯努力，許多工作都能賺取高薪。日前有位網友發文表示，他在傳統市場看到一位攤販蹲著數一大疊鈔票，旁邊還有一個水桶裝著許多百元鈔，讓他驚呼「水果攤很賺錢嗎？」

一名網友在Threads發文表示「市場的水果攤很賺錢嗎？我看老闆坐到中午就數著厚厚一疊鈔票，還有一大桶的百元鈔放在桶子裡」，目測千元鈔票超過20張，大約有10張百元鈔，讓原PO驚呼「水果攤很賺錢嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議「不是看到很多現金叫做好賺耶，人家買貨成本、員工薪水、店租等還沒扣掉，手上的叫做營收，還不是利潤。便利商店現金也很多，你會說好賺嗎？」、「我家也是賣蔬果 ，你看到他在數錢是一定有包含成本的費用的。我們家付給廠商也是一大疊，剩下自己的剩一點，是真的沒有很好賺 ，而且長期下來搬貨會腰肌勞損，也要花錢去復健看醫生」、「辛勞換來的，這一疊包括本錢扣掉剩多少才是今天賺的，大批發小販幾點起床，你幾點才上班？別只看到你面前的，後面人家辛苦的沒有講給路人聽而已」。

但也有網友指出「認真好賺！我之前在水果攤打工，我看到一台白色Porsche Macan GTS，開進來要停在我們店門口，最後車窗搖下來是老闆」、「好賺啊，去跟果農拿一手貨隨便賣都5萬淨利」。