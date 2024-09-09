超多人犯！外國人點台灣「1習慣」超噁 一票人點頭：認同到不行

台灣是風水寶地，除了民眾熱情外，也有許多小吃以及景點，吸引觀光客造訪，甚至定居。荷蘭的傳奇實況主SivHD去年5月開始長期居住台灣，但他卻無法接受台灣人的一個習慣，直呼「太噁心」，引發熱議。

SivHD在臉書發文指出，「每天醒來，我依然非常感恩，能夠在一個比我自己的國家好得多的地方醒來。這裡的人們非常友善，食物是最棒的，各種時尚設計得都很好，遊戲也隨處可見」。

但是話鋒一轉，SivHD表示，對於台灣唯一的抱怨就是「為什麼你們一半的人吃東西都要張著嘴巴？這真的很噁心，兄弟」。

此文一出馬上引發熱議，6日至今已經超過8千人按讚，不少人也認同留言，「吃個東西嘖嘖嘖咂咂咂真的讓人倒胃口」、「我也超討厭！為什麼吃東西會發出那麼大的聲音」、「認同到不行，聽到整個人都牙起來了」、「超有感！有夠躁的！吵死人」。

也有人認為，「為了向人們展示我嘴裡的食物很美味，兄弟」、「感覺邊吃邊張嘴會掉出來」、「可能因為那一半的人有很愛他們的媽媽，覺得孩子這樣吃才香，長大後他們就忘記改了」、「可能是這邊的美食文化吧，街邊小吃的影響，習慣邊走邊吃邊聊天」。