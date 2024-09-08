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餐飲人員說「小心喔」其實是這意思 網全點頭：太過真實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐飲業女網友表示，說「小心喔」是借過的意思，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名餐飲業女網友表示，說「小心喔」是借過的意思，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你曾聽過餐飲人員說「小心喔」這句話嗎？一名擔任餐飲人員的女網友近日在社交平台表示，當她說這句話時，其實是在叫客人借過，貼文一出，引起同業網友分享工作經驗。

原PO在Threads上發文透露自己從事餐飲業，更直言，「當我說『小心喔』時是在叫你借過點」。

同業紛紛表示認同，「我聽到小心喔，立馬看在哪，然後閃邊給過，最討厭喊小心喔、燙喔、借過喔，客人還擋在前面，是想被燙還是想燙我」、「當我說『不好意思借過一下』的時候，其實心裡想的是『不要擋路』，有一次還真的不小心說出來：『不好意思，可以不要擋路嗎？』」、「不能認同更多…（就是叫你別擋路）」、「觸爛（觸，取英文true的音，表認同之意）」、「觸，我都講超大聲，路就這麼窄，你們不坐在位子上，我們這些員工是要走哪」、「翻譯：不要擋我的路」、「好中肯」、「總不能說『走開啦』」、「還有那種我在推車 ，腳就是不收回桌子底下的，跟他說，『不好意思小心喔』， 然後看了我一眼繼續吃火鍋」、「確實確實確實確實（吶喊）」、「真的！我也會說小心喔」、「觸到我心裡 」、「好貼切」。

也有人點出講「小心喔」這句話的其他情境，「自助餐把費（buffet）上班人員：當我說『小心哦』是叫你們都閃開，不讓我補菜你們沒菜吃！雖然還是遇過拿菜走到一半有人攔截夾菜」、「我們是跟自己說小心」。

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