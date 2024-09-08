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他出櫃被父罵變態還打到眼鏡噴飛 網：溫馨的故事很少見

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友向家人出櫃受挫，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名男網友向家人出櫃受挫，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

出櫃了，但我的家庭並不接受」，一名網友在論壇如此訴說。該名網友透露自己是同性戀者，近期出櫃，但母親質疑原PO為何不能改變自己的性傾向，父親更是罵他是「死變態和畜生」，加上拳打腳踢，將原PO的眼鏡搧飛。

原PO在Dcard以「出櫃了 但不被接受」為題發文表示，身為同性戀的他近期向家人出櫃，他對母親說，曾經試圖改變自己性傾向，但做不到，結果遭母親質問是不是不夠努力，才沒辦法像認識的人的女兒一樣改變性傾向。

原PO和父親、母親吵了一架後，到房間收拾行李，打算搬出去，內心卻毫無波瀾，姐姐說如果之後有需要的物品，她可以拿給他。原PO整理好行李後走出房門，對在客廳的母親說了一句「媽，我愛妳」後就走出家門，接著父親在樓梯間抽菸的畫面映入他眼簾，父親對原PO罵道，「死變態，畜生！」原PO不做否認，直說自己就是。此話一出，父親便出腳踹原PO，即使母親和姐姐衝出來攔阻，父親還是再搧了原PO兩巴掌，導致他的眼鏡飛出去，姐姐找回來後對原PO示意快走，原PO走了之後在馬路上沒有任何情緒波動，覺得也許是自己準備好了，但也自問是不是不孝子。

有網友分享自己向家人出櫃曾面臨的難關，「你很勇敢，活到現在，我還不敢出櫃」、「正常啦，那種溫馨的出櫃故事根本機率超低，我也是經過一番革命才讓家人慢慢接受，辛苦你了，未來會順利的」、「給他們時間消化、釋懷，我也是給我爸媽2、3年的時間，我媽還好，我爸當時是真的不能接受我喜歡男生的事實，把我趕出家門。他擔心我學壞、變壞、幹壞事，我用了實力證明一切，在工作上的努力，現在當到一個很有挑戰性的職位，我可以感覺他的思想不再刻板，但是，他到現在能不能接受、釋懷了嗎？我仍然是問號，反正不重要，自己的人生最重要」、「至少有個好姊姊可以carry你，我不至於被家人逐出門，但勸我找其他對象也有5～6年了，直到最近這聲音才沒了」。

也有網友給予原PO與父母相處的建言，「我覺得給父母點時間，他們需要時間消化這件事，口出惡言通常都是當下有情緒，等回過神父親會後悔說出這種話的，這段時間就當給自己離開家裡歷練歷練，如果有交男友也比較不會因家裡干涉而不愉快」、「個人建議是不要熱戰，激烈化衝突，如果一方保持冷靜（一開始談話的部分），對方可能有種一拳打在棉花上的感覺」。

LGBTQ 同性戀

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