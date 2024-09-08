有圖！他發呆沒注意「把公車拉環帶回家」 網笑：重訓做多重

一名網友近日在社交平台貼出一幀手拿著公車拉環的照片，稱自己不小心將公車拉環拉斷，還帶回家了，貼文吸引逾9萬人瀏覽、809次轉發，讓原PO直呼，「你們不要再轉發了，我怕被司機看到」，而留言區也有人好奇原PO平常重訓都做多重。

原PO在Threads上發文表示，自己搭公車因為「發呆沒注意」就把公車拉環拉下來，接著帶回家，想問網友若無意間拉斷公車拉環要如何處理，並附上被拉斷的公車拉環照片。

有網友紛紛開起玩笑，「放室外一晚，會長出新的公車」、「搭別台公車沒有把手，可以拿出來用」、「集滿10個免費搭乘一次」、「集滿10個可以換司機簽名照一張」、「你可以放在廁所，當你便秘的時候就拉著那個出力，然後大便就會出來了」。

也有許多人好奇原PO是如何把公車拉環拉斷的，「怎麼扯下來的」、「不是，你怎麼拔下來的」、「怎麼辦到的」、「是多大力才能把它扯下來」、「欸…不是，怎麼拉的」、「你怎麼拉斷的」。有網友則推測原PO是不是因為喝醉酒或重訓才拉斷拉環，「不是，你是不是喝醉了？都說喝醉酒的力氣大，這個都能拔下來的嗎」、「兄弟，你老實跟我說，你平常重訓是做多重？有訓練清單可分享嗎？跪求訓練清單」、「你平常重訓是推什麼？轎車嗎？」

更有網友分享自身經歷，點出不只原PO一人拉斷過公車拉環，「通常都當伴手禮（帶回家）」、「幸好我在公車上就有發現」。