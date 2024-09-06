妹子的朋友為「這件事」扔內衣 網不挺：很奇怪的堅持

妳會堅持內衣褲一定要整套的嗎？一名網友近日在論壇透露自己有天和一群女性友人出遊，女性友人發現原PO不是穿整套的內衣，都覺得很奇怪，甚至其中一位友人還說，如果內褲因為舊了丟掉後，買不到同樣的內褲，就會連內衣也一起丟掉，再買一套新的內衣褲，這讓原PO好奇「大部分的人是真的會特意搭配整套內衣嗎？」貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「內衣褲都會穿成套的嗎」為題發文表示，自己前陣子和一群好姊妹出門玩，到了飯店想穿得休閒一點，換成短袖短褲，結果被這群姊妹瞥見內衣內褲不一樣顏色，並被她們說「很奇怪」，其中一位朋友說自己會為了穿「整套的內衣褲」將沒有內褲搭配的內衣扔掉，再買一套新的內衣褲，讓原PO好奇大部分的人都會堅持穿整套的內衣嗎。

許多網友表示自己不會一定要穿整套的內衣，「不會，完全不在乎。內衣好貴，一件都1200～1800，我怎麼捨得丟……」、「我只有小時候堅持要一套，長大後覺得不需要整套的，穿的輕鬆愉快比較好，堅持要整套的太麻煩」、「穿得舒服比較重要」、「內褲20件有一半都是百元有找，生理期沾到血洗不掉就想丟掉……也不會堅持要穿成套的、「內褲要定期換，換的頻率比內衣高很多欸，我頂多色系一致就好」、「我不在乎，個人喜好而已」、「不會」、「內褲喜歡買純棉的，所以不會穿整套的」、「我都隨便穿欸，甚至不管顏色」、「我完全不care有沒有成套欸，不同顏色也沒差，因為內褲經常在更換，所以我只在乎內衣內褲的顏色搭起來好不好看而已，主要還是自己看著比較舒服」。

但是也有網友表示自己喜歡穿整套的內衣，「其實穿成套的內衣褲，是一個自己給自己的一種儀式感」、「我會耶，如果沒有成套的話，也會搭配一樣的顏色」、「我會，不一定是完整一套，但我一定會搭配成同樣的顏色」、「我也會盡量都穿全套的，如果內褲需更換時，會找原本的，沒有就會去找同色系的」、「我會成套，而且要挑自己喜歡的款式！自己看喜歡心情也會很好」。